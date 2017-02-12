Hayal kırıklığı Aatıf
Robin van Persie'nin yokluğunda Jose Fernandao'yu oynatması beklenen Dick Advocaat sürpriz yaptı. Hollandalı teknik direktör, Bursaspor karşısında ilk 11'de Aatıf Chahechouhe'ya şans verirken, Brezilyalı forveti ise yedek soyundurdu. Sol kanatta görev yapan Aatıf oyunda kaldığı süre içinde son derece etkisiz kalarak, hayal kırıklığı yaşattı.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
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