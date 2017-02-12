 Hayal kırıklığı Aatıf – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Hayal kırıklığı Aatıf

    Hayal kırıklığı Aatıf
    Robin van Persie'nin yokluğunda Jose Fernandao'yu oynatması beklenen Dick Advocaat sürpriz yaptı. Hollandalı teknik direktör, Bursaspor karşısında ilk 11'de Aatıf Chahechouhe'ya şans verirken, Brezilyalı forveti ise yedek soyundurdu. Sol kanatta görev yapan Aatıf oyunda kaldığı süre içinde son derece etkisiz kalarak, hayal kırıklığı yaşattı.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:58
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