 Gündem yine penaltılar – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Gündem yine penaltılar

    Gündem yine penaltılar

    İlk penaltıya Bursasporlular, ikincisine Fenerbahçeliler itiraz etti. Eski hakemler Çoban ile Boşat, Sivok ve Kjaer’in ellerinin doğal konumda olduğunu belirterek, ‘İkisi de penaltı değil’ dediler.

    Süper Lig'de son dönemde çoğalan 'tartışmalı' hakem kararları Bursaspor-Fenerbahçe maçına da damga vurdu. Hakem Halil Umut Meler, 20. dakikada soldan Lens'in ortaladığı topun ceza sahası içinde Tomas Sivok'un eline çarpması üzerine penaltı noktasını gösterirken, 86. dakikada ise bu kez Kjaer'in koluna çarpan topta beyaz noktaya gitti. İki penaltı da golle sonuçlandı. İlk penaltıya Bursasporlular, ikincisine ise Fenerbahçeli futbolcular tepki gösterdi. Eski hakemlerden Deniz Çoban, her iki penaltı kararının da hatalı olduğunu belirterek, "Hakemlerin sadece balans bozulmamış; şanzıman da dağılmış!.." dedi. Çoban ayrıca, "Bu penaltıysa; dün Beşiktaş'ın pozisyonu 1000 kere penaltı!" yorumunu yaptı. Yine eski hakem Muhittin Boşat da, "Penaltıda top Ertuğrul'un ayağının altından sekiyor ve çok sert geliyor. Sivok topu görmüyor ve top doğal konumundaki eline çarpıyor" ve "'un kazandığı da penaltı değil arkadaşlar. Kjaer'in kolu doğal konumunda. Yazık böyle penaltı olmaz" şeklinde yorumda bulundu. Muhittin Boşat, ayrıca MHK'yi de eleştirirken, "Yusuf Namoğlu'nun hakemlerinin yönettiği maçlarda futbolcuların kollarını koli bandıyla vücutlarına sarıp sabitleseler yine penaltı verirler" ifadelerini kullandı.

    F.BAHÇE'YE SON 5 MAÇTA 4 PENALTI
    , Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 4 kez penaltı kazandı. Sarı-lacivertli takım bunların 3'ünü gole çevirdi. Bursaspor ise bu sezon ilk penaltısını kazandı ve Batalla ile gole çevirdi.

    5 ŞAMPİYON BU SEZON KAÇ PENALTI KAZANDI
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:59
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