 Fenerbahçe'ye kötü haber – Fotomaç – 12 Şubat 2017 Fenerbahçe'ye kötü haber" /> Fenerbahçe'ye kötü haber" />
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    'ye kötü haber

    Fenerbahçe'ye kötü haber

    'in 20. haftasında 'nin deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada Lens ve Alper sarı kart görerek haftaya oynanacak olan Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.

    Mücadelenin 20. dakikasında Sivok'un ceza sahası içinde topu eliyle kontrol etmesi sonucu maçın hakemi , penaltı noktasını gösterdi.

    Penaltı atışı kullanılmadan önce yer alma tartışmaları yaşanırken, Halil Umut Meler, 'dan Boban Jovic ile 'den 'e sarı kart gösterdi.

    Karşılaşma öncesi kart sınırında bulunan Lens, gördüğü sarı kart ile önümüzdeki hafta oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesinde cezalı duruma düştü.

    ALPER DE CEZALI
    Mücadelenin 56. dakikasında , oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle sarı kart ile cezalandırıldı. Maç öncesi kart sınırında bulunan Alper de Lens gibi haftaya oynanacak olan Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:38
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