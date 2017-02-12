Fenerbahçe'ye kötü haber
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada Lens ve Alper sarı kart görerek haftaya oynanacak olan Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.
Mücadelenin 20. dakikasında Sivok'un ceza sahası içinde topu eliyle kontrol etmesi sonucu maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
Penaltı atışı kullanılmadan önce yer alma tartışmaları yaşanırken, Halil Umut Meler, Bursaspor'dan Boban Jovic ile Fenerbahçe'den Jeremain Lens'e sarı kart gösterdi.
Karşılaşma öncesi kart sınırında bulunan Lens, gördüğü sarı kart ile önümüzdeki hafta oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesinde cezalı duruma düştü.
ALPER DE CEZALI
Mücadelenin 56. dakikasında Alper Potuk, oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle sarı kart ile cezalandırıldı. Maç öncesi kart sınırında bulunan Alper de Lens gibi haftaya oynanacak olan Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:38
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
Fenerbahçe'ye kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.