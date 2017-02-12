Fenerbahçe'ye kötü haber

Mücadelenin 20. dakikasında Sivok'un ceza sahası içinde topu eliyle kontrol etmesi sonucu maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı atışı kullanılmadan önce yer alma tartışmaları yaşanırken, Halil Umut Meler, Bursaspor'dan Boban Jovic ile Fenerbahçe'den Jeremain Lens'e sarı kart gösterdi.

Karşılaşma öncesi kart sınırında bulunan Lens, gördüğü sarı kart ile önümüzdeki hafta oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesinde cezalı duruma düştü.



ALPER DE CEZALI

Mücadelenin 56. dakikasında Alper Potuk, oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle sarı kart ile cezalandırıldı. Maç öncesi kart sınırında bulunan Alper de Lens gibi haftaya oynanacak olan Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.