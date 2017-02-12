Beşiktaşlı hocalar taş koydu!
Kanarya; Rıza Çalımbay ve Sergen Yalçın’dan sonra Mutlu Topçu’nun takımına takıldı; 8 puan kaybedildi.
Fenerbahçe, ligde Beşiktaş kökenli teknik direktörlere diş geçiremiyor. Futbolculuğunda Beşiktaş ile özdeşleşmiş isimlerden Rıza Çalımbay, Mutlu Topçu ve Sergen Yalçın bu sezon Fenerbahçe'ye karşı 3 lig maçına çıktılar. Bunlardan Rıza Çalımbay Antalya'da 1-0, Sergen Yalçın Kayseri'de 4-1 Fenerbahçe'ye karşı galip gelirken, Bursaspor ile anlaşan ve ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkan Mutlu Topçu da 2. yarısını 10 kişi oynadığı maçta F.Bahçe'den 1 puanı kapmayı başardı. F.Bahçe bu üç deplasman maçında sadece bir puan alırken rakiplerine tam 8 puan vermiş oldu.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
Beşiktaşlı hocalar taş koydu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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