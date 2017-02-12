 Beşiktaşlı hocalar taş koydu! – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Beşiktaşlı hocalar taş koydu!

    Beşiktaşlı hocalar taş koydu!

    Kanarya; ve ’dan sonra ’nun takımına takıldı; 8 puan kaybedildi.

    , ligde kökenli teknik direktörlere diş geçiremiyor. Futbolculuğunda Beşiktaş ile özdeşleşmiş isimlerden Rıza Çalımbay, Mutlu Topçu ve Sergen Yalçın bu sezon Fenerbahçe'ye karşı 3 lig maçına çıktılar. Bunlardan Antalya'da 1-0, Kayseri'de 4-1 Fenerbahçe'ye karşı galip gelirken, Bursaspor ile anlaşan ve ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkan da 2. yarısını 10 kişi oynadığı maçta F.Bahçe'den 1 puanı kapmayı başardı. F.Bahçe bu üç deplasman maçında sadece bir puan alırken rakiplerine tam 8 puan vermiş oldu.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:35
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