 Volkan göreve hazır – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    Volkan göreve hazır

    Volkan göreve hazır
    Kampta sakatlanmasının ardından uzun süre takımdan uzak kalan Volkan Şen, bugün Advocaat'tan forma bekleyecek. Takımla birlikte son 2 antrenmana çıkan milli futbolcu, hocasının şans vermesi halinde eski takımına karşı görev yapacak. Sarı-lacivertli futbolcunun büyük ihtimalle yedek başlayacağı maçta 2. yarıda oyuna girmesi bekleniyor
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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