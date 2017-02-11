Volkan göreve hazır
Kampta sakatlanmasının ardından uzun süre takımdan uzak kalan Volkan Şen, bugün Advocaat'tan forma bekleyecek. Takımla birlikte son 2 antrenmana çıkan milli futbolcu, hocasının şans vermesi halinde eski takımına karşı görev yapacak. Sarı-lacivertli futbolcunun büyük ihtimalle yedek başlayacağı maçta 2. yarıda oyuna girmesi bekleniyor
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 3
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bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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