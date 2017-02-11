Volkan Demirel ıslıklandı
Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Maçın başlama düdüğü çalmadan Volkan Demirel'in bulunduğu kaleye yabancı maddeler atıldı ve Halil Umut Meler olayların yatışmasını bekledi. Volkan Demirel maç boyunca da sık sık Bursasporlu taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor, kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Tüm biletlerin satıldığı maçta iki takım taraftarları da takımlarını desteklemek için tribündeki yerlerini aldı.
Mücadele Volkan Demirel'e atılan yabancı maddeler nedeniyle gecikmeli başladı.
Fenerbahçeli tecrübeli file bekçisinin bulunduğu kale arkasına çok sayıda yabancı madde atılırken hakem Halil Umut Meler başlama vuruşu için sahanın temizlenmesini bekledi. Kısa süre içerisinde olaylar yatıştıktan sonra maç Bursaspor'un santrası ile başladı.
VOLKAN SÜREKLİ ISLIKLANDI
Volkan Demirel maç boyunca da sık sık Bursasporlu taraftarlar tarafından ıslıklandı. Yeşil Beyazlı taraftarlar maç öncesinde bir dönem Bursa'da forma giyen Şener Özbayraklı ve Ozan Tufan'a da tepki gösterdiler.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:04
- 'Şahan'e fırtına
Toplam 9
Yorum
Ercan Ben takımı genel hatlarıyla beğendim.birkaç nokta transfere daha ihtiyacımız var.Hakem kötüydü iki penaltımızı vermedi yine.olsun bu takım
- 'Şahan'e fırtına
Toplam 9
Yorum
bjk 1903 şahan helal olsun ts gibi bi klübe yakışır ! :) herşey para değil takımlar gerekirse böle yardımlaşsın lar ebedi dost lar lafta olmamalı !
- ''Son 10 yılın en iyi yabancı hocasıyım''
Toplam 13
Yorum
UA Nerede Ay da mı ? Dünyada hangi ülke takımı hep şampiyonluğa oynayan bir kadroyu sana verir ? şansını iyi değerlendir ileride GS de T.D oldu
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