 Volkan Demirel ıslıklandı – Fotomaç – 11 Şubat 2017 Volkan Demirel ıslıklandı" /> Volkan Demirel ıslıklandı" />
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ıslıklandı

    Volkan Demirel ıslıklandı

    Süper Lig'in 20. haftasında kendi sahasında 'yi ağırladı. Maçın başlama düdüğü çalmadan 'in bulunduğu kaleye yabancı maddeler atıldı ve Halil Umut Meler olayların yatışmasını bekledi. Volkan Demirel maç boyunca da sık sık Bursasporlu taraftarlar tarafından ıslıklandı.

    'in 20. haftasında , kendi sahasında 'yi ağırladı. Tüm biletlerin satıldığı maçta iki takım taraftarları da takımlarını desteklemek için tribündeki yerlerini aldı.

    Mücadele 'e atılan yabancı maddeler nedeniyle gecikmeli başladı.

    Fenerbahçeli tecrübeli file bekçisinin bulunduğu kale arkasına çok sayıda yabancı madde atılırken hakem Halil Umut Meler başlama vuruşu için sahanın temizlenmesini bekledi. Kısa süre içerisinde olaylar yatıştıktan sonra maç Bursaspor'un santrası ile başladı.

    VOLKAN SÜREKLİ ISLIKLANDI
    Volkan Demirel maç boyunca da sık sık Bursasporlu taraftarlar tarafından ıslıklandı. Yeşil Beyazlı taraftarlar maç öncesinde bir dönem Bursa'da forma giyen Şener Özbayraklı ve Ozan Tufan'a da tepki gösterdiler.

    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:04
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