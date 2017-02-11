Volkan Demirel ıslıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor, kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Tüm biletlerin satıldığı maçta iki takım taraftarları da takımlarını desteklemek için tribündeki yerlerini aldı.

Mücadele Volkan Demirel'e atılan yabancı maddeler nedeniyle gecikmeli başladı.

Fenerbahçeli tecrübeli file bekçisinin bulunduğu kale arkasına çok sayıda yabancı madde atılırken hakem Halil Umut Meler başlama vuruşu için sahanın temizlenmesini bekledi. Kısa süre içerisinde olaylar yatıştıktan sonra maç Bursaspor'un santrası ile başladı.

VOLKAN SÜREKLİ ISLIKLANDI

Volkan Demirel maç boyunca da sık sık Bursasporlu taraftarlar tarafından ıslıklandı. Yeşil Beyazlı taraftarlar maç öncesinde bir dönem Bursa'da forma giyen Şener Özbayraklı ve Ozan Tufan'a da tepki gösterdiler.