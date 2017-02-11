Sow golle döndü

Süper Lig'de 3 maç kaçıran Sow, geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri maçla takıma dönmüştü. Sow, 3 maç sonra sahaya çıktığı Süper Lig'de Bursaspor karşısında takımının ilk golüne penaltıdan imza attı.

Sow, böylelikle Süper Lig'de forma giydiği son 3 maçta da fileleri havalandırmış oldu. Senegalli forvet, son 3 lig maçında Gençlerbirliği'ne 2, Trabzonspor ve Bursaspor'a ise birer gol attı. Sow, Süper Lig'deki gol sayısını ise 8'e yükseltti. Sow, ligde takımının en golcü ismi konumunda bulunuyor.