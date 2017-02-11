 Sow golle döndü – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    Sow golle döndü

    Sow golle döndü

    Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Sow, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra çıktığı ilk lig maçında golle buluştu.

    Süper Lig'de 3 maç kaçıran Sow, geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri maçla takıma dönmüştü. Sow, 3 maç sonra sahaya çıktığı Süper Lig'de Bursaspor karşısında takımının ilk golüne penaltıdan imza attı.

    Sow, böylelikle Süper Lig'de forma giydiği son 3 maçta da fileleri havalandırmış oldu. Senegalli forvet, son 3 lig maçında Gençlerbirliği'ne 2, Trabzonspor ve Bursaspor'a ise birer gol attı. Sow, Süper Lig'deki gol sayısını ise 8'e yükseltti. Sow, ligde takımının en golcü ismi konumunda bulunuyor.

    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:03
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