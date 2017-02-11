Sow golle döndü
Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Sow, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra çıktığı ilk lig maçında golle buluştu.
Süper Lig'de 3 maç kaçıran Sow, geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri maçla takıma dönmüştü. Sow, 3 maç sonra sahaya çıktığı Süper Lig'de Bursaspor karşısında takımının ilk golüne penaltıdan imza attı.
Sow, böylelikle Süper Lig'de forma giydiği son 3 maçta da fileleri havalandırmış oldu. Senegalli forvet, son 3 lig maçında Gençlerbirliği'ne 2, Trabzonspor ve Bursaspor'a ise birer gol attı. Sow, Süper Lig'deki gol sayısını ise 8'e yükseltti. Sow, ligde takımının en golcü ismi konumunda bulunuyor.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:03
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 7
Yorum
TFF_ Alper bilerek istiyerek kart görüyor
- ''Gelecek sezonun takımını kuruyoruz''
Toplam 1
Yorum
mehmet Son 20 dakika demişsiniz sayın Yanal. Hatalı Okay-Yusuf değişikliği sonrasını kasdediyorsunuz.Medjani'yle 4 3 2 1'e dönmek doğruydu ancak..
- 'Şahan'e fırtına
Toplam 10
Yorum
ceza066 bana trabzonu sevdiren adam bjk seni çooooook arıyacak
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