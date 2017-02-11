Penaltı ve kırmızı karta Erman Toroğlu yorumu

Bursa Büyükşehir Stadı'ndaki maçın 22. dakikasında Bursaspor savunmasında Tomas Sivok'un ceza sahasında elle müdahalesi sonrası kazanılan penaltıyı Fenerbahçe'de Moussa Sow gole çevirdi. Son 5 haftada dördüncü penaltı kazanan sarı-lacivertliler bu penaltılardan üçünü gole çevirmeyi başardı.



KIRMIZI KART ÇIKTI

İlk yarının bitimine kısa bir süre kala Bursaspor, Boban Jovic'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. 22. dakikada sarı kartı bulunan Slovenyalı oyuncu Jeremain Lens'e yaptığı faulün ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Fenerbahçe karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.





*Tomas Sivok'un penaltıya sebep olan elle müdahalesi.



Maçın tartışmalı pozisyonlarını Fotomaç'ın usta yazarı Ermen Toroğlu A Spor'daki Devre Arası programında yorumladı. Kırmızı kart pozisyonuna voleybol ve güreş sporlarından örnekler veren Toroğlu, "hakem kırmızı kart göstermeseydi hata yapardı" dedi.

"NET PENALTI"

İlk olarak penaltı pozisyonunu değerlendiren Toroğlu, "Sivok'un elini kapaması gerekiyordu. Çek elini kardeşim. Arkada bağlamana gerek yok önünde tutsan da olur. Top yerden sekmiş olsa bile ele çarpmayacak. Net penaltı." dedi.

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Boban Jovic'in amatörce kırmızı kart gördüğünü ifade eden Toroğlu, "Bursaspor ilk yarım saatte 3 sarı kart görünce Fenerbahçe resmen maden buldu. Voleybolda maden derler. Bir oyuncunun üzerine sürekli oynarsın. Fenerbahçe sürekli bu adamın üstüne çalıştı, Lens'i de eşleştirdi. Bursasporlu oyuncu bu pozisyonda güreşe tututştu. Topsuz alanda Lens'i tuttu grekoromen yaptı. Böyle vasat futbolcuları nereden bulup getiriyorlar, bunlara nasıl paralar veriliyor inanılır gibi değil. Senin sarı kartın var, bunu yapıyorsa kırmızı. Hakem kırmızı göstermeseydi hata yapardı" diye konuştu.