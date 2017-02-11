 ‘Operasyonu Güreli yönetti’ – Fotomaç – 11 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ‘Operasyonu Güreli yönetti’

    ‘Operasyonu Güreli yönetti’

    F.Bahçe yönetimi, ’ın eski yöneticisi olan TFF İkinci Başkanı ’yi, “derbide ceza operasyonunu yönetmekle” suçladı.

    Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun, derbide verilen cezalar sonrası, "'yi tebrik ediyorum" sözlerinin ardındaki gerçek ortaya çıktı... Fenerbahçe yönetiminin ağır topları, ceza operasyonunu başından sonuna kadar yürüten kişinin TFF'nin ikinci başkanlığını yapan 'ın eski ikinci başkanı Hüsnü Güreli olduğunu ileri sürüyorlar.

    Sarı-lacivertli yöneticiler, pazartesi öğleden sonra çıkan raporların geciktirilerek salı günü öğleden sonra hazırlandığını iddia ederlerken, "Hakem Robin Van Persie'nin taraftarla diyaloğunu görmediği halde görüntüye bakarak oyuncumuzu 3 maç ceza verdiler. Boynundaki akreditasyon kartının temsilci raporlarında yer almaması sağlanan Dusko Tosic'in ise 8-24 maç arası cezadan kurtulması sağlandı" şeklinde görüş belirttiler.

    Volkan DEMİR
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Operasyonu Güreli yönetti’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.