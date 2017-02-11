‘Operasyonu Güreli yönetti’
F.Bahçe yönetimi, Beşiktaş’ın eski yöneticisi olan TFF İkinci Başkanı Hüsnü Güreli’yi, “derbide ceza operasyonunu yönetmekle” suçladı.
Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun, derbide verilen cezalar sonrası, "Hüsnü Güreli'yi tebrik ediyorum" sözlerinin ardındaki gerçek ortaya çıktı... Fenerbahçe yönetiminin ağır topları, ceza operasyonunu başından sonuna kadar yürüten kişinin TFF'nin ikinci başkanlığını yapan Beşiktaş'ın eski ikinci başkanı Hüsnü Güreli olduğunu ileri sürüyorlar.
Sarı-lacivertli yöneticiler, pazartesi öğleden sonra çıkan raporların geciktirilerek salı günü öğleden sonra hazırlandığını iddia ederlerken, "Hakem Robin Van Persie'nin taraftarla diyaloğunu görmediği halde görüntüye bakarak oyuncumuzu 3 maç ceza verdiler. Boynundaki akreditasyon kartının temsilci raporlarında yer almaması sağlanan Dusko Tosic'in ise 8-24 maç arası cezadan kurtulması sağlandı" şeklinde görüş belirttiler.
Volkan DEMİR
Sarı-lacivertli yöneticiler, pazartesi öğleden sonra çıkan raporların geciktirilerek salı günü öğleden sonra hazırlandığını iddia ederlerken, "Hakem Robin Van Persie'nin taraftarla diyaloğunu görmediği halde görüntüye bakarak oyuncumuzu 3 maç ceza verdiler. Boynundaki akreditasyon kartının temsilci raporlarında yer almaması sağlanan Dusko Tosic'in ise 8-24 maç arası cezadan kurtulması sağlandı" şeklinde görüş belirttiler.
Volkan DEMİR
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:41
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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