Olmak ya da olmamak









Kupa zaferiyle moral bulan Fenerbahçe, Bursa’da çok zor ve kritik bir sınav verecek. Beşiktaş’ın dün ligde Karabük’e yenilmesi Kanarya’yı iyice ateşledi. Tek hedef galibiyet! "olmak ya da olmamak" sınavına çıkıyor. Moraller kupadaki derbi zaferi nedeniyle yerinde, üstüne bir de lider Beşiktaş, Karabük'te kaybedince keyifler tavan yaptı. Şimdi tek hedef galibiyet! Muhtemel bir puan kaybı, şampiyonluk yolunda ağır bir darbe daha yemek anlamına gelecek ve işler zorlaşacak. Ligde son 4 maçını kaybeden Bursaspor ise yeni hocası Mutlu Topçu yönetiminde kötü gidişatı durdurmak istiyor. Timsah, İstanbul'daki ilk maçı Batalla'nın golüyle 1-0 almıştı . F.Bahçe'de cezalı Van Persie ile sakatlığı süren Salih Uçan bugün yok. RvP'nin yokluğunda forvette Lens, Moussa Sow ve Fernandao üçlüsünün görev alması bekleniyor.







96. RANDEVU

İki takım lig tarihi boyunca 95 kez karşılaşırken



13 MAÇTA YENİLGİ

Fenerbahçe, Bursaspor ile Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta sadece bir kez kaybetti. O da bu sezonun ilk yarısındaki maç (0-1).



DIŞARDA DA FENER

Fenerbahçe, rakibiyle deplasmanda 46 kez kapıştı. Bunların 8'ini ev sahibi ekip, 16'sını ise sarı-lacivertliler kazandı.



EN FARKLISI 7-1

İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyet 2002- 03 sezonunda yaşandı. Kanarya, bu maçta Timsah'ı 7-1 devirdi.



HARUN DAHA BAŞARILI

Volkan Demirel bu sezon ligde kalesinde 71 isabetli şutta 18 gol yedi ve %25 oran tutturdu. Bursa kalecisi Harun Tekin'in ise kalesine 100 isabetli şut geldi. Ligin kalesine en çok şut gelen kalecilerinden Harun sadece 21 gol yedi; böylece %21 gibi düşük bir oranda kaldı. Harun ayrıca 3 tane de penaltı çıkardı.



BATALLA 3'LEDİ

Bursaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Batalla, ligde 4 büyüklere 12 gol atarken, bunların 3'ünü sarı- lacivertli takıma karşı kaydetti.



TOPÇU 2. KEZ

Bursaspor'un yeni hocası Kanarya, bugün deplasmanda Bursaspor karşısındasınavına çıkıyor. Moraller kupadaki derbi zaferi nedeniyle yerinde, üstüne bir de lider Beşiktaş, Karabük'te kaybedince keyifler tavan yaptı.Muhtemel bir puan kaybı, şampiyonluk yolunda ağır bir darbe daha yemek anlamına gelecek ve işler zorlaşacak. Ligde son 4 maçını kaybeden Bursaspor ise yeni hocasıyönetiminde kötü gidişatı durdurmak istiyor., İstanbul'daki ilk maçı'nın golüylealmıştı . F.Bahçe'de cezalıile sakatlığı sürenbugün yok. RvP'nin yokluğunda forvetteveüçlüsünün görev alması bekleniyor.İki takım lig tarihi boyunca 95 kez karşılaşırken Fenerbahçe 48 kez, Bursaspor 14 kez kazandı; 33 maç berabere bitti.Fenerbahçe, Bursaspor ile Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta sadece bir kez kaybetti. O da bu sezonun ilk yarısındaki maç (0-1).Fenerbahçe, rakibiyle deplasmanda 46 kez kapıştı. Bunların 8'ini ev sahibi ekip, 16'sını ise sarı-lacivertliler kazandı.İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyet 2002- 03 sezonunda yaşandı. Kanarya, bu maçta Timsah'ı 7-1 devirdi.Volkan Demirel bu sezon ligde kalesinde 71 isabetli şutta 18 gol yedi ve %25 oran tutturdu. Bursa kalecisi Harun Tekin'in ise kalesine 100 isabetli şut geldi. Ligin kalesine en çok şut gelen kalecilerinden Harun sadece 21 gol yedi; böylece %21 gibi düşük bir oranda kaldı. Harun ayrıca 3 tane de penaltı çıkardı.Bursaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Batalla, ligde 4 büyüklere 12 gol atarken, bunların 3'ünü sarı- lacivertli takıma karşı kaydetti.Bursaspor'un yeni hocası Mutlu Topçu , 2015-16'da Gaziantepspor'u çalıştırdığı dönemde F.Bahçe'ye karşı çıktığı mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Topçu, ikinci kez sarı-lacivertlilere karşı sınav verecek. 11 Şubat 2017, Cumartesi Güncelleme: 01:51 Etiketler: Bursaspor, Mutlu Topçu, Fenerbahçe







