Olmak ya da olmamak
Kupa zaferiyle moral bulan Fenerbahçe, Bursa’da çok zor ve kritik bir sınav verecek. Beşiktaş’ın dün ligde Karabük’e yenilmesi Kanarya’yı iyice ateşledi. Tek hedef galibiyet!
Kanarya, bugün deplasmanda Bursaspor karşısında "olmak ya da olmamak" sınavına çıkıyor. Moraller kupadaki derbi zaferi nedeniyle yerinde, üstüne bir de lider Beşiktaş, Karabük'te kaybedince keyifler tavan yaptı. Şimdi tek hedef galibiyet! Muhtemel bir puan kaybı, şampiyonluk yolunda ağır bir darbe daha yemek anlamına gelecek ve işler zorlaşacak. Ligde son 4 maçını kaybeden Bursaspor ise yeni hocası Mutlu Topçu yönetiminde kötü gidişatı durdurmak istiyor. Timsah, İstanbul'daki ilk maçı Batalla'nın golüyle 1-0 almıştı . F.Bahçe'de cezalı Van Persie ile sakatlığı süren Salih Uçan bugün yok. RvP'nin yokluğunda forvette Lens, Moussa Sow ve Fernandao üçlüsünün görev alması bekleniyor.
96. RANDEVU
İki takım lig tarihi boyunca 95 kez karşılaşırken Fenerbahçe 48 kez, Bursaspor 14 kez kazandı; 33 maç berabere bitti.
13 MAÇTA YENİLGİ
Fenerbahçe, Bursaspor ile Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta sadece bir kez kaybetti. O da bu sezonun ilk yarısındaki maç (0-1).
DIŞARDA DA FENER
Fenerbahçe, rakibiyle deplasmanda 46 kez kapıştı. Bunların 8'ini ev sahibi ekip, 16'sını ise sarı-lacivertliler kazandı.
EN FARKLISI 7-1
İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyet 2002- 03 sezonunda yaşandı. Kanarya, bu maçta Timsah'ı 7-1 devirdi.
HARUN DAHA BAŞARILI
Volkan Demirel bu sezon ligde kalesinde 71 isabetli şutta 18 gol yedi ve %25 oran tutturdu. Bursa kalecisi Harun Tekin'in ise kalesine 100 isabetli şut geldi. Ligin kalesine en çok şut gelen kalecilerinden Harun sadece 21 gol yedi; böylece %21 gibi düşük bir oranda kaldı. Harun ayrıca 3 tane de penaltı çıkardı.
BATALLA 3'LEDİ
Bursaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Batalla, ligde 4 büyüklere 12 gol atarken, bunların 3'ünü sarı- lacivertli takıma karşı kaydetti.
TOPÇU 2. KEZ
Bursaspor'un yeni hocası Mutlu Topçu, 2015-16'da Gaziantepspor'u çalıştırdığı dönemde F.Bahçe'ye karşı çıktığı mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Topçu, ikinci kez sarı-lacivertlilere karşı sınav verecek.
96. RANDEVU
İki takım lig tarihi boyunca 95 kez karşılaşırken Fenerbahçe 48 kez, Bursaspor 14 kez kazandı; 33 maç berabere bitti.
13 MAÇTA YENİLGİ
Fenerbahçe, Bursaspor ile Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta sadece bir kez kaybetti. O da bu sezonun ilk yarısındaki maç (0-1).
DIŞARDA DA FENER
Fenerbahçe, rakibiyle deplasmanda 46 kez kapıştı. Bunların 8'ini ev sahibi ekip, 16'sını ise sarı-lacivertliler kazandı.
EN FARKLISI 7-1
İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyet 2002- 03 sezonunda yaşandı. Kanarya, bu maçta Timsah'ı 7-1 devirdi.
HARUN DAHA BAŞARILI
Volkan Demirel bu sezon ligde kalesinde 71 isabetli şutta 18 gol yedi ve %25 oran tutturdu. Bursa kalecisi Harun Tekin'in ise kalesine 100 isabetli şut geldi. Ligin kalesine en çok şut gelen kalecilerinden Harun sadece 21 gol yedi; böylece %21 gibi düşük bir oranda kaldı. Harun ayrıca 3 tane de penaltı çıkardı.
BATALLA 3'LEDİ
Bursaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Batalla, ligde 4 büyüklere 12 gol atarken, bunların 3'ünü sarı- lacivertli takıma karşı kaydetti.
TOPÇU 2. KEZ
Bursaspor'un yeni hocası Mutlu Topçu, 2015-16'da Gaziantepspor'u çalıştırdığı dönemde F.Bahçe'ye karşı çıktığı mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Topçu, ikinci kez sarı-lacivertlilere karşı sınav verecek.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 3
Yorum
bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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Toplam 1
Yorum
HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Toplam 12
Yorum
Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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