 Olmak ya da olmamak – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    Olmak ya da olmamak

    Olmak ya da olmamak

    Kupa zaferiyle moral bulan , Bursa’da çok zor ve kritik bir sınav verecek. Beşiktaş’ın dün ligde Karabük’e yenilmesi Kanarya’yı iyice ateşledi. Tek hedef galibiyet!

    Kanarya, bugün deplasmanda karşısında "olmak ya da olmamak" sınavına çıkıyor. Moraller kupadaki derbi zaferi nedeniyle yerinde, üstüne bir de lider Beşiktaş, Karabük'te kaybedince keyifler tavan yaptı. Şimdi tek hedef galibiyet! Muhtemel bir puan kaybı, şampiyonluk yolunda ağır bir darbe daha yemek anlamına gelecek ve işler zorlaşacak. Ligde son 4 maçını kaybeden Bursaspor ise yeni hocası Mutlu Topçu yönetiminde kötü gidişatı durdurmak istiyor. Timsah, İstanbul'daki ilk maçı Batalla'nın golüyle 1-0 almıştı . F.Bahçe'de cezalı Van Persie ile sakatlığı süren Salih Uçan bugün yok. RvP'nin yokluğunda forvette Lens, Moussa Sow ve Fernandao üçlüsünün görev alması bekleniyor.



    96. RANDEVU
    İki takım lig tarihi boyunca 95 kez karşılaşırken 48 kez, Bursaspor 14 kez kazandı; 33 maç berabere bitti.

    13 MAÇTA YENİLGİ
    Fenerbahçe, Bursaspor ile Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta sadece bir kez kaybetti. O da bu sezonun ilk yarısındaki maç (0-1).

    DIŞARDA DA FENER
    Fenerbahçe, rakibiyle deplasmanda 46 kez kapıştı. Bunların 8'ini ev sahibi ekip, 16'sını ise sarı-lacivertliler kazandı.

    EN FARKLISI 7-1
    İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyet 2002- 03 sezonunda yaşandı. Kanarya, bu maçta Timsah'ı 7-1 devirdi.

    HARUN DAHA BAŞARILI
    Volkan Demirel bu sezon ligde kalesinde 71 isabetli şutta 18 gol yedi ve %25 oran tutturdu. Bursa kalecisi Harun Tekin'in ise kalesine 100 isabetli şut geldi. Ligin kalesine en çok şut gelen kalecilerinden Harun sadece 21 gol yedi; böylece %21 gibi düşük bir oranda kaldı. Harun ayrıca 3 tane de penaltı çıkardı.

    BATALLA 3'LEDİ
    Bursaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Batalla, ligde 4 büyüklere 12 gol atarken, bunların 3'ünü sarı- lacivertli takıma karşı kaydetti.

    TOPÇU 2. KEZ
    Bursaspor'un yeni hocası , 2015-16'da Gaziantepspor'u çalıştırdığı dönemde F.Bahçe'ye karşı çıktığı mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Topçu, ikinci kez sarı-lacivertlilere karşı sınav verecek.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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