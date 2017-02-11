Krasnodar hatırına
Sarı-lacivertli yönetim, verilen cezaların ardından bir basın toplantısı düzenlemeyi masaya yatırdı. Ancak bazı yöneticiler arasında, "Önümüzde Krasnodar'la çok önemli bir Avrupa maçı var. Camiayı ve takımı gerecek bir ortam doğabilir. Bundan zarar görebiliriz" düşüncesinin hakim olmasıyla basın toplantısını erteledi.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
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bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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Toplam 1
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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