 Krasnodar hatırına – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    Krasnodar hatırına

    Krasnodar hatırına
    Sarı-lacivertli yönetim, verilen cezaların ardından bir basın toplantısı düzenlemeyi masaya yatırdı. Ancak bazı yöneticiler arasında, "Önümüzde Krasnodar'la çok önemli bir Avrupa maçı var. Camiayı ve takımı gerecek bir ortam doğabilir. Bundan zarar görebiliriz" düşüncesinin hakim olmasıyla basın toplantısını erteledi.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:40
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