Köfteyi bilene forma

Roman Neustadter, taraftarların kendisinden sürekli forma istemesi üzerine çareyi sıradışı bir yolda buldu. Rus futbolcu instagram hesabından bir fotoğrafını paylaşıp kaç köfte yiyeceğini doğru tahmin edene forma göndereceğini bildirdi. Oyuncu daha sonra bir fotoğraf daha yayınlayıp 15 köfte yediğini, doğru tahmin edenlere mesaj atacağını bildirdi.