Güneş’e suç duyurusu
F.Bahçe Asbaşkanı İlhan Ekşioğlu, Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş hakkında alenen hakaret, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve suçu ve suçluyu övme suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulundu.
Ekşioğlu, derbide idari menajer Hasan Çetinkaya'nın başının yarılması üzerine, "Hesap soracağız" demiş, Güneş buna cevaben, "Tapelerde neler var onları konuşalım. Hesap vermeyenler, hesap soramaz" ifadelerini kullanmıştı. Ekşioğlu'nun avukatı Muammer Menekşe, şike soruşturmasında görev alanlar hakkında "sahte delil, tahrip edilmiş tapeler ve kumpas" iddialarıyla dava açıldığını hatırlattı.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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