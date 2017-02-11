"Futbol oynuyorum kollarımı kesemem!"
Bursaspor maçının 87. dakikasında penaltıya sebep olduğu pozisyonu yorumlayan Simon Kjaer, "Ben futbol oynuyorum ama ben aynı zamanda bir insanım. Kollarımı kesemem. Telefondan baktım pozisyona. Şaka gibi bir karar" dedi.
Bursaspor-Fenerbahçe maçının ardından Simon Kjaer, yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Simon Kjaer şu ifadeleri kullandı:
"ŞAKA GİBİ"
Ben futbol oynuyorum ama ben aynı zamanda bir insanım. Kollarımı kesemem. Telefondan baktım pozisyona. Şaka gibi bir karar! Maçı penaltıdan dolayı değil, daha erken bitiremediğimiz için kazanamadık. Yeterince iyi bir görüntü sergileyemedik. İkinci yarıda, ilk yarıda daha fazla pozisyon üretme şansı verdik rakibimize. Konsantrasyonu gösteriyor bu durum. Elimizde bir şans vardı, biz bu şansı kullanamadık."
"Herkesin sorumluluğu var. Biz kocaman, olgun insanlarız. Herkesin kendi payına düşen sorumluluğu alması gerekir. Bu bir utançtır. Bunu söylemek zor. Tüm Fenerbahçe taraftarları gibi çok üzgünüm, çok sinirliyim. Bir şekilde devam etmeliyiz. Kolay değil tabii ki, hayat bu."
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:15
- Beşiktaş'ın yediği golde ofsayt!...
Toplam 33
Yorum
NİHAT GÜNAY Bunlar Beşiktaşa karşı olunca normal aziz susar. Quresma ya sarı kart rakiplere haksız puan verildikçe sorun yok. basında arkasında azizim.
- Ertuğral: Teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
CLman herseyiyle mukemmel hoca..bilgisi karakteri efendiligi durustlugu.. aman hocam gelme buralara..canavarlar ve sacmaliklar ligi burasi..gelme
- Igor Tudor yedekte
Toplam 28
Yorum
mehmet79 Ben olsam rıza çalımbayı alırdım. Adam gittiği her takımda başarılı oluyor.
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