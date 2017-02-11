 "Futbol oynuyorum kollarımı kesemem!" – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    "Futbol oynuyorum kollarımı kesemem!"

    "Futbol oynuyorum kollarımı kesemem!"

    Bursaspor maçının 87. dakikasında penaltıya sebep olduğu pozisyonu yorumlayan , "Ben futbol oynuyorum ama ben aynı zamanda bir insanım. Kollarımı kesemem. Telefondan baktım pozisyona. Şaka gibi bir karar" dedi.

    Bursaspor-Fenerbahçe maçının ardından , yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Simon Kjaer şu ifadeleri kullandı:

    "ŞAKA GİBİ"
    Ben futbol oynuyorum ama ben aynı zamanda bir insanım. Kollarımı kesemem. Telefondan baktım pozisyona. Şaka gibi bir karar! Maçı penaltıdan dolayı değil, daha erken bitiremediğimiz için kazanamadık. Yeterince iyi bir görüntü sergileyemedik. İkinci yarıda, ilk yarıda daha fazla pozisyon üretme şansı verdik rakibimize. Konsantrasyonu gösteriyor bu durum. Elimizde bir şans vardı, biz bu şansı kullanamadık."

    "Herkesin sorumluluğu var. Biz kocaman, olgun insanlarız. Herkesin kendi payına düşen sorumluluğu alması gerekir. Bu bir utançtır. Bunu söylemek zor. Tüm Fenerbahçe taraftarları gibi çok üzgünüm, çok sinirliyim. Bir şekilde devam etmeliyiz. Kolay değil tabii ki, hayat bu."

    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:15
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