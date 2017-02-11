 ''FETÖ hala peşimizde!'' – Fotomaç – 11 Şubat 2017 FETÖ hala peşimizde!''" /> FETÖ hala peşimizde!''" />
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    '' hala peşimizde!''

    ''FETÖ hala peşimizde!''

    , ’nün F.Bahçe’yi engellemek için çalışmaya devam ettiğini belirterek, “Ne zaman ki Sow röveşata golleriyle döndü, takım toparlandı, yine biz durdurulmaya başlandık. Bunun en güzel örneği son cezalar” dedi.

    Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, PFDK'nın Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası verdiği cezaların ardından bombardımanına devam ediyor. Cezalarda FETÖ parmağı olduğunu savunan sarı-lacivertli yönetici, "Yine durdurulmaya başlandık" diye konuştu.

    BİZ NE DEDİYSEK ÇIKTI
    Uslu, "Bizim ile olan mücadelemiz her platformda devam ediyor. 20 Şubat'ta da mahkemede bu savaşımıza devam edeceğiz. Bizimle birlikte 3 Temmuz operasyonunda adı geçen Başakşehir ve Beşiktaş'ı mahkemede görmek istiyoruz. 1 Ocak 2014'te FETÖ ile ilgili düşüncelerimi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da anlatmıştım. Bunun bir örgüt olduğunu ve Türkiye'nin kötülüğü için çalıştığını belirtmiştim. Bizim tespitlerimiz maalesef acı bir şekilde ortaya çıktı" dedi.

    HER YERDE ADAMLARI VAR
    FETÖ'nün hâlâ Fenerbahçe'yi engellemek için çalıştığını belirten Uslu, şöyle devam etti: "PFDK'dan hep Fenerbahçe aleyhine kararlar çıkıyor. Bize karşı bir çalışma var. Ne zaman ki Sow röveşata golleriyle döndü, takım toparlandı, yine biz durdurulmaya başlandık. Bunun en güzel örneği son cezalar. Hala FETÖ örgütü Fenerbahçe ile uğraşıyor. Her yerde adamları mevcudiyetini koruyor. TFF ne kadar temizlendik dese de içlerinde hâlâ bu örgüte sempatisi olan insanlar var."

    MAHMUT USLU'NUN ÇAĞRISI YANIT BULDU: TFF ÜYESİ AKIN İSTİFA ETTİ
    F.Bahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun, "TFF'de ve kurullarda kendini Fenerbahçeli hisseden varsa istifa etsin" çağrısı üzerine TFF Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Tuna Akın görevi bıraktı. Akın, istifa mektubunda, "Fenerbahçe camiası açısından bu adaletsizliğin had safhaya ulaştığı su götürmez bir gerçektir. Bu işlevsizlik ve adaletsizliğin bulunduğu ortamda, kararlara ortak olmama adına istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

    O TFF YÖNETİCİLERİ KİM?
    Fenerbahçe yönetimi 20 Şubat'ta görülecek Şike Kumpası Davası'nın ardından taarruza geçecek. Bu davanın başlamasının ardından birçok konuda önemli açıklamalarda bulunacağı belirlenen sarı-lacivertli yönetimin, rakip takımlardan, iş ortakları ve müşterilerinin FETÖ operasyonu kapsamında tutuklu bulunan federasyon yöneticileri olduğunu açıklayacağı belirtildi.

    BEŞİKTAŞ DA MÜDAHİL OLDU
    Siyah-beyazlı kulüp, pazartesi günü gerekli başvuruları yapıp mağdur sıfatıyla Şike Kumpası davalarına katılacak.

    Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş Kulübü de 20 Şubat'ta başlayacak ve 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek Şike Kumpası davasına müdahil olma kararı aldı. Siyah-beyazlıların, kulübün avukatları kanalıyla pazartesi günü gerekli başvuruları yapıp davalara katılacağı bildirildi. Hazırlanan iddianamede FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fetullah Gülen bir numaralı sanık konumunda.

    6 SUÇTAN YARGILAMA YAPILACAK
    108 kişinin şüpheli gösterildiği iddianamede sanıklara, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" "silahlı terör örgütü üyeliği", "iftira" , "özel hayatın gizliliğini ihlal", "haberleşmenin gizliliğini ihlal" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlamalar yöneltildi.


    Aykut İNCE
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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