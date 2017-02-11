 Fenerbahçe'ye kötü haber – Fotomaç – 11 Şubat 2017 Fenerbahçe'ye kötü haber" /> Fenerbahçe'ye kötü haber" />
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'ye kötü haber

    Fenerbahçe'ye kötü haber

    'in 20. haftasında 'nin deplasmanda ile karşılaştığı mücadelede Lens sarı kart görerek haftaya oynanacak olan Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.

    Süper Lig'in 20. haftasında sahasında 'yi konuk etti. Mücadelenin 20. dakikasında Sivok'un ceza sahası içinde topu eliyle kontrol etmesi sonucu maçın hakemi , penaltı noktasını gösterdi.

    Penaltı atışı kullanılmadan önce yer alma tartışmaları yaşanırken, Halil Umut Meler, Bursaspor'dan Boban Jovic ile Fenerbahçe'den 'e sarı kart gösterdi.

    Karşılaşma öncesi kart sınırında bulunan Lens, gördüğü sarı kart ile önümüzdeki hafta oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesinde cezalı duruma düştü.

    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'ye kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.