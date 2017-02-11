Fenerbahçe'ye kötü haber
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Bursaspor ile karşılaştığı mücadelede Lens sarı kart görerek haftaya oynanacak olan Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelenin 20. dakikasında Sivok'un ceza sahası içinde topu eliyle kontrol etmesi sonucu maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
Penaltı atışı kullanılmadan önce yer alma tartışmaları yaşanırken, Halil Umut Meler, Bursaspor'dan Boban Jovic ile Fenerbahçe'den Jeremain Lens'e sarı kart gösterdi.
Karşılaşma öncesi kart sınırında bulunan Lens, gördüğü sarı kart ile önümüzdeki hafta oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesinde cezalı duruma düştü.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:47
- 'Şahan'e fırtına
Toplam 9
Yorum
Ercan Ben takımı genel hatlarıyla beğendim.birkaç nokta transfere daha ihtiyacımız var.Hakem kötüydü iki penaltımızı vermedi yine.olsun bu takım
- 'Şahan'e fırtına
Toplam 9
Yorum
bjk 1903 şahan helal olsun ts gibi bi klübe yakışır ! :) herşey para değil takımlar gerekirse böle yardımlaşsın lar ebedi dost lar lafta olmamalı !
- ''Son 10 yılın en iyi yabancı hocasıyım''
Toplam 13
Yorum
UA Nerede Ay da mı ? Dünyada hangi ülke takımı hep şampiyonluğa oynayan bir kadroyu sana verir ? şansını iyi değerlendir ileride GS de T.D oldu
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