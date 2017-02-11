F.Bahçe fırsat tepti
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ile Bursaspor karşılıklı penaltı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Boban Jovic'in kırmızı kart görmesiyle uzun bir süre 10 kişi kalan Bursaspor karşısında Sow'un penaltı golüyle ilk yarıyı önde kapatan sarı-lacivertliler, 87'de Batalla'nın penaltı golünü kalesinde gördü ve 1 puana razı oldu.
Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı kupanın dışına iterek morallenen Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor'la karşılaştı.
Hakem Halil Umut Meler'in yönettiği maçta, sarı-lacivertliler 22. dakikada Tomas Sivok'un elle müdahalesi sonrası kazanılan penaltıyı Moussa Sow gole çevirdi. Bursaspor'da, Boban Jovic 43. dakikada Lens'e yaptığı faulün ardından çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Fenerbahçe karşılaşmanın ilk yarısını 10 ki şi tamamladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 42 bin seyircinin takip ettiği karşılaşmanın ikinci yarısı nefes kesti.
Herkes Fenerbahçe'nin ikinci golü atıp rahatlamasını beklerken Bursaspor, 87. dakikada penaltı kazandı. Bu kez Kjaer'in eline çarpan top sonrası Halil Umut Meler bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Batalla Volkan Demirel'i avladı ve maçın skorunu belirledi: 1-1.
Bu skorun ardından Fenerbahçe puanını 36'ya çıkardı ve 20. haftayı 4. sırada tamamladı. Fenerbahçe karşısında geri dönüşe imza atan Bursaspor ie 28 puanla 7. sıradaki yerini korudu.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:20
- 'Şahan'e fırtına
Toplam 9
Yorum
Ercan Ben takımı genel hatlarıyla beğendim.birkaç nokta transfere daha ihtiyacımız var.Hakem kötüydü iki penaltımızı vermedi yine.olsun bu takım
- 'Şahan'e fırtına
Toplam 9
Yorum
bjk 1903 şahan helal olsun ts gibi bi klübe yakışır ! :) herşey para değil takımlar gerekirse böle yardımlaşsın lar ebedi dost lar lafta olmamalı !
- ''Son 10 yılın en iyi yabancı hocasıyım''
Toplam 13
Yorum
UA Nerede Ay da mı ? Dünyada hangi ülke takımı hep şampiyonluğa oynayan bir kadroyu sana verir ? şansını iyi değerlendir ileride GS de T.D oldu
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