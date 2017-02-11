 Dört futbolcu sınırda – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    Dört futbolcu sınırda

    Dört futbolcu sınırda
    'de bugünkü zorlu maçı öncesinde 4 futbolcu kart cezası sınırında bulunuyor. Bu sezon sarı-lacivertli takımda Hasan Ali Kaldırım, Jeremain Lens, Ozan Tufan ve Alper Potuk 3'er sarı kart gördüler. Bu isimler bugün forma giyip sarı görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde görev alamayacaklar.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:21
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