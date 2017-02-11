Dört futbolcu sınırda
Fenerbahçe'de bugünkü zorlu Bursaspor maçı öncesinde 4 futbolcu kart cezası sınırında bulunuyor. Bu sezon sarı-lacivertli takımda Hasan Ali Kaldırım, Jeremain Lens, Ozan Tufan ve Alper Potuk 3'er sarı kart gördüler. Bu isimler bugün forma giyip sarı görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde görev alamayacaklar.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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