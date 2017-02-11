Coşkulu karşılama

F.Bahçe, Bursa maçı için bu şehre dün akşam vardı. Sarı-lacivertli kafile, karayolu ile 2 saat süren yolculuk sonrası Bursa'ya ulaşırken, taraftarlar da takımı yalnız bırakmadı. F.Bahçeli futbolseverler, saatler öncesinden takımın gelmesini beklediler; futbolcularla bol bol fotoğraf çektirip imza aldılar. Taraftarlar takımı kamp yaptığı otelde desteklerini sürdürdüler.