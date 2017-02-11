Coşkulu karşılama
F.Bahçe, Bursa maçı için bu şehre dün akşam vardı. Sarı-lacivertli kafile, karayolu ile 2 saat süren yolculuk sonrası Bursa'ya ulaşırken, taraftarlar da takımı yalnız bırakmadı. F.Bahçeli futbolseverler, saatler öncesinden takımın gelmesini beklediler; futbolcularla bol bol fotoğraf çektirip imza aldılar. Taraftarlar takımı kamp yaptığı otelde desteklerini sürdürdüler.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 3
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bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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Toplam 1
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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