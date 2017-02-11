Bursaspor da tepkili

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, hakem Halil Mutlu Meler'e Bobiç'e gösterdiği kartlar nedeniyle tepki gösterdi. Mutlu Topçu, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Takımın eksikleriyle alakalı çok antrenman yaptık. Maça iyi hazırlandık. Özgüvenin yerine gelmesi adına önemli mücadeleydi. Maça istekli başladık. Hakemin Boban Jovic'in ilk sarı kartını irdelemek lazım. İlk sarı kartın neticesinde ikinci sarı karttan kırmızı gördük. 10 kişi oynamak kolay değildir" dedi.



Mutlu Topçu sözlerini şöyle sürdürdü: "İkinci yarı rakibimiz 11 kişi olmasına rağmen herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. 11 kişi oynasaydık, daha farklı olabilirdi. Bu kadar basit olmaz. Sonra Avrupa'da futbol böyle oynanmıyor. Standardı bulmak zorundayız. Hakemlerimiz de biraz düşünsün. Biz taraftarı çekmeye çalışıyoruz stada. Futbol oynamak istiyoruz, ama olmuyor. Ben 11'e 11 oynamak istiyorum. Biz oyuna baskılı başladık. Kart ve penaltıdan sonra motivasyonu kaybettik. Rakip baskı yapar, golü bulur, sen çekilirsin. Sonra tekrar ayağa kalkarsın."



PENALTI DEĞİL KARTI SORUN

Basın mensubunun Bursaspor'un lehine verilen penaltı pozisyonuna ilişkin sorusuna genç teknik adam, "Penaltıyı neden soruyorsunuz, kırmızı kartı sorun. Ben sadece futbol oynanmasını istiyorum, bize çalmasını istemiyorum. Bizim futbol adına bir şeyler yapmamız gerekiyor. Çok çabuk kart çıkıyor. Çok çabuk faul çalıyor. Arkadan hafif dokunduktan sonra atıyor kendini, hakem de kart veriyor. Ertuğrul'u sağ beke çekip çok büyük risk aldık" diye cevapladı.