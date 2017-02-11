Bursaspor da tepkili
Bursaspor, uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada son dakikalarda penaltıdan bulduğu golle Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalırken, kötü gidişini de durdurmuş oldu.
Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, hakem Halil Mutlu Meler'e Bobiç'e gösterdiği kartlar nedeniyle tepki gösterdi. Mutlu Topçu, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Takımın eksikleriyle alakalı çok antrenman yaptık. Maça iyi hazırlandık. Özgüvenin yerine gelmesi adına önemli mücadeleydi. Maça istekli başladık. Hakemin Boban Jovic'in ilk sarı kartını irdelemek lazım. İlk sarı kartın neticesinde ikinci sarı karttan kırmızı gördük. 10 kişi oynamak kolay değildir" dedi.
Mutlu Topçu sözlerini şöyle sürdürdü: "İkinci yarı rakibimiz 11 kişi olmasına rağmen herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. 11 kişi oynasaydık, daha farklı olabilirdi. Bu kadar basit olmaz. Sonra Avrupa'da futbol böyle oynanmıyor. Standardı bulmak zorundayız. Hakemlerimiz de biraz düşünsün. Biz taraftarı çekmeye çalışıyoruz stada. Futbol oynamak istiyoruz, ama olmuyor. Ben 11'e 11 oynamak istiyorum. Biz oyuna baskılı başladık. Kart ve penaltıdan sonra motivasyonu kaybettik. Rakip baskı yapar, golü bulur, sen çekilirsin. Sonra tekrar ayağa kalkarsın."
PENALTI DEĞİL KARTI SORUN
Basın mensubunun Bursaspor'un lehine verilen penaltı pozisyonuna ilişkin sorusuna genç teknik adam, "Penaltıyı neden soruyorsunuz, kırmızı kartı sorun. Ben sadece futbol oynanmasını istiyorum, bize çalmasını istemiyorum. Bizim futbol adına bir şeyler yapmamız gerekiyor. Çok çabuk kart çıkıyor. Çok çabuk faul çalıyor. Arkadan hafif dokunduktan sonra atıyor kendini, hakem de kart veriyor. Ertuğrul'u sağ beke çekip çok büyük risk aldık" diye cevapladı.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:26
- F.Bahçe fırsat tepti
Toplam 24
Yorum
selo Artık bahane bulmayin..futbol dan soguttunuz insanı yazıklar olsun..Seyirci bu ruhsuzlarimi izlemeye mi gelsin..daha çok bekleyin..ayip size
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 7
Yorum
TFF_ Alper bilerek istiyerek kart görüyor
- ''Gelecek sezonun takımını kuruyoruz''
Toplam 1
Yorum
mehmet Son 20 dakika demişsiniz sayın Yanal. Hatalı Okay-Yusuf değişikliği sonrasını kasdediyorsunuz.Medjani'yle 4 3 2 1'e dönmek doğruydu ancak..
Bursaspor da tepkili haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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