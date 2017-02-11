''Babama teklif geldi''
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un ara transferde Hollanda'nın takımlarından Go Ahead Eagles'tan transfer ettiği 28 yaşındaki Kevin Brands, Fenerbahçe sayesinde Türkiye'yi daha önceden tanıdığını söyledi. Orta saha oyuncusu, PSV Eindhoven'da sportif direktörlük yapan babası Marcel Brands'a daha önce sarı-lacivertli kulüpten teklif geldiğini söyledi.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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