 ''Babama teklif geldi'' – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    ''Babama teklif geldi''

    ''Babama teklif geldi''
    ekiplerinden 'un ara transferde Hollanda'nın takımlarından 'tan transfer ettiği 28 yaşındaki Kevin Brands, sayesinde Türkiye'yi daha önceden tanıdığını söyledi. Orta saha oyuncusu, PSV Eindhoven'da sportif direktörlük yapan babası Marcel Brands'a daha önce sarı-lacivertli kulüpten teklif geldiğini söyledi.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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