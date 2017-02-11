Arkas: 0 F.Bahçe: 3
Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde zirve mücadelesi yapan iki takımın mücadelesinde gülen Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, İzmir Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Arkas'a set vermedi. Baştan sona üstün olan Kanarya, 20-25, 21-25 ve 22-25'lik setlerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrılmayı başardı.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tamer Tuna: "Hedeften sapmadık"
Toplam 3
Yorum
bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
- Beşiktaş takım otobüsüne saldırı!
Toplam 1
Yorum
HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
- Fernando Muslera'dan yeni sözleşme açıklaması
Toplam 12
Yorum
Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
Arkas: 0 F.Bahçe: 3 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.