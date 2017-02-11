 Arkas: 0 F.Bahçe: 3 – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    Arkas: 0 F.Bahçe: 3

    Arkas: 0 F.Bahçe: 3
    Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde zirve mücadelesi yapan iki takımın mücadelesinde gülen Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, İzmir Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Arkas'a set vermedi. Baştan sona üstün olan Kanarya, 20-25, 21-25 ve 22-25'lik setlerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrılmayı başardı.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:58
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