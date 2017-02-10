 Yanıt sezon sonu – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Yanıt sezon sonu

    Yanıt sezon sonu

    , başkan ’ın “Sözleşme uzatma” teklifini lig bitince yanıtlayacağını açıkladı.

    F.Bahçe Asbaşkanı 'nun gelecek sezon da takımı çalıştırması için teklif yapıp yanıt beklediklerini bildirdiği , konu hakkındaki görüşlerini yakın çevresi ile paylaştı. 69 yaşındaki teknik direktörün, başkan 'ın yaptığı teklif için, "Burası değişik bir yer. Şu anda sözleşme yapsam, yarın ne olacağı belli değil. Gün gün her şey değişiyor. Sadece yönetimin değil, taraftarın da camianın da beni istemesi önemli. Yönetim çok nazik ama ben sözleşme konusunu sezon sonuna bıraktım" dediği öğrenildi.


    Emre BOL
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:19
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