Yanıt sezon sonu
Dick Advocaat, başkan Aziz Yıldırım’ın “Sözleşme uzatma” teklifini lig bitince yanıtlayacağını açıkladı.
F.Bahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun gelecek sezon da takımı çalıştırması için teklif yapıp yanıt beklediklerini bildirdiği Dick Advocaat, konu hakkındaki görüşlerini yakın çevresi ile paylaştı. 69 yaşındaki teknik direktörün, başkan Aziz Yıldırım'ın yaptığı teklif için, "Burası değişik bir yer. Şu anda sözleşme yapsam, yarın ne olacağı belli değil. Gün gün her şey değişiyor. Sadece yönetimin değil, taraftarın da camianın da beni istemesi önemli. Yönetim çok nazik ama ben sözleşme konusunu sezon sonuna bıraktım" dediği öğrenildi.
Emre BOL
Emre BOL
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Van Persie'nin cezası belli oldu
Toplam 81
Yorum
GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
- ''Bize verilen cezalar fazla''
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
- ''Advocaat’la işim olmaz!''
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Yorum
FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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