Volkan Şen müjdesi
Sakatlığı geçen ve dünkü idmanda da yer alan Volkan Şen'e yapılan testler olumlu çıktı. Yıldız futbolcunun Bursaspor'a karşı oynayacak durumda olduğu, maç kafilesine katılacağı, teknik direktör Advocaat'ın forma vermesi halinde eski takımına karşı forma giyebileceği bildirildi. Volkan Şen'in, yedek soyunması bekleniyor. Salih Uçan'ın ise tedavisi sürüyor.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Van Persie'nin cezası belli oldu
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
- ''Bize verilen cezalar fazla''
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
- ''Advocaat’la işim olmaz!''
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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