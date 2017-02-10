 Volkan Şen müjdesi – Fotomaç – 10 Şubat 2017 Volkan Şen müjdesi" /> Volkan Şen müjdesi" />
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    müjdesi

    Volkan Şen müjdesi
    Sakatlığı geçen ve dünkü idmanda da yer alan 'e yapılan testler olumlu çıktı. Yıldız futbolcunun Bursaspor'a karşı oynayacak durumda olduğu, maç kafilesine katılacağı, teknik direktör Advocaat'ın forma vermesi halinde eski takımına karşı forma giyebileceği bildirildi. Volkan Şen'in, yedek soyunması bekleniyor. Salih Uçan'ın ise tedavisi sürüyor.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:24
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