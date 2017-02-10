 Uslu’dan sert çıkış – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Uslu’dan sert çıkış

    Uslu’dan sert çıkış

    Genel Sekreteri , TFF’nin verdiği cezaları sert bir şekilde eleştirip, “TFF’de ve kurullarda kendini F.Bahçeli hisseden varsa istifa etmeli” dedi.

    F.Bahçe'de, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki olaylı Beşiktaş maçı nedeniyle PFDK'nın verdiği cezalara ilk tepki Mahmut Uslu'dan geldi. Genel Sekreter , A Spor yorumcusu eski F.Bahçeli futbolcu İlker Yağcıoğlu'nu arayarak "Cezalardan dolayı Hüsnü Güreli'yi tebrik ederim. Bugünden sonra TFF'de, yönetim kurulunda ve kurullarda görev yapan kendini F.Bahçeli hisseden herkes istifa etmeli ve bu TFF yönetimini protesto etmeli" ifadelerini kullandı. Mahmut Uslu'nun bu sözleri ile Nihat Özdemir ve kurullardaki diğer F.Bahçeliler'i kastettiği belirtiliyor. Uslu, bu konuda detaylı bilgi vermezken sarı-lacivertli kulübün, sert bir tepki ile cezaları kınaması bekleniyor.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:20
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