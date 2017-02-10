Uslu’dan sert çıkış
Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, TFF’nin verdiği cezaları sert bir şekilde eleştirip, “TFF’de ve kurullarda kendini F.Bahçeli hisseden varsa istifa etmeli” dedi.
F.Bahçe'de, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki olaylı Beşiktaş maçı nedeniyle PFDK'nın verdiği cezalara ilk tepki Mahmut Uslu'dan geldi. Genel Sekreter Mahmut Uslu, A Spor yorumcusu eski F.Bahçeli futbolcu İlker Yağcıoğlu'nu arayarak "Cezalardan dolayı Hüsnü Güreli'yi tebrik ederim. Bugünden sonra TFF'de, yönetim kurulunda ve kurullarda görev yapan kendini F.Bahçeli hisseden herkes istifa etmeli ve bu TFF yönetimini protesto etmeli" ifadelerini kullandı. Mahmut Uslu'nun bu sözleri ile Nihat Özdemir ve kurullardaki diğer F.Bahçeliler'i kastettiği belirtiliyor. Uslu, bu konuda detaylı bilgi vermezken sarı-lacivertli kulübün, sert bir tepki ile cezaları kınaması bekleniyor.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sahada olan sahada kalır
Toplam 1
Yorum
TFF_ arkadaşının emeğini çalıyorsun böyle arkadaşlık olur mu ?
- 3-4-3 sonum olur!
Toplam 1
Yorum
ah be hoca ah adam sistemi bile bilmiyor o sistemin amacı kanat forvetler geri gelmesin diye onların boşluğunu kalabalık ortasaha ve 3 stoperle kapatmak!
- Caner'i göndermekle iyi ettim
Toplam 1
Yorum
swe aziz yıldırım bu kadar komplike bir cümle kuramaz
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