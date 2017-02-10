Türkiye Futbol Federasyonu'nda istifa
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Tuna Akın, görevinden istifa etti.
İstifa mektubunu federasyona sunan Akın, şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe camiası açısından bu adaletsizliğin hat safhaya ulaştığı su götürmez bir gerçektir. Onarılması gereken, geçmişte açılan haksız yaraların daha da derinleştirilmesi, sporseverlik, futbol, futbolun marka değeri ve toplumsal barış açısından etkisi uzun yıllar sonra geçebilecek yaralar açmıştır. Bu işlevsizlik ve adaletsizliğin bulunduğu ortamda, bu titri üstümde taşıyarak bundan öncesinde verdiği ve gelecek için vereceği yüke TFF üyesi olarak kararlara ortak olmama adına istifa ediyorum."
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:17
- Türkiye Futbol Federasyonu'nda istifa
Toplam 5
Yorum
sandor TUNA Bey can-i gönülden tebrikler. Darısı NİHAT bey'e.. Ya FENERLİLERİN NİHAT Başkanı olarak kalır ya da unutulur.
- ''Volkan farklı!''
Toplam 5
Yorum
yusuf Kişiliği karakteri insanlığı dört dörtlük bir adamsın en büyük hayelim seninle tanişmak muslera hep kalbimizde büyük sevgiyle kalacaksn GS
- ''Bize gel Mehmet''
Toplam 13
Yorum
ALPER ekici konuşulduğu kadar kaliteli topçu değil fbde de o mevkide eksik olduğundan oynar
Türkiye Futbol Federasyonu'nda istifa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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