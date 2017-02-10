Shenzhen, Fernandao’ya yine talip
F.Bahçeli Fernandao'ya Çin takımlarının ilgisi bir hayli fazla. Çin'de sezon sona ererken, yeni sezon için transfer hazırlıkları yapan 2. Lig'den Shenzhen'in daha önce 'ret' cevabı aldığı Brezilyalı golcü için yeniden harekete geçtiği öğrenildi. Yönetimin ise o dönem Advocaat'ın göndermeye sıcak bakmadığı 29 yaşındaki futbolcunun, hala düşük performansı nedeniyle satışına cazip bir teklif karşısında onay vereceği kaydedildi.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Van Persie'nin cezası belli oldu
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
- ''Bize verilen cezalar fazla''
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
- ''Advocaat’la işim olmaz!''
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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