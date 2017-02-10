 Shenzhen, Fernandao’ya yine talip – Fotomaç – 10 Şubat 2017 Fernandao’ya yine talip" /> Fernandao’ya yine talip" />
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Shenzhen, ’ya yine talip

    Shenzhen, Fernandao’ya yine talip
    F.Bahçeli 'ya Çin takımlarının ilgisi bir hayli fazla. Çin'de sezon sona ererken, yeni sezon için transfer hazırlıkları yapan 2. Lig'den Shenzhen'in daha önce 'ret' cevabı aldığı Brezilyalı golcü için yeniden harekete geçtiği öğrenildi. Yönetimin ise o dönem Advocaat'ın göndermeye sıcak bakmadığı 29 yaşındaki futbolcunun, hala düşük performansı nedeniyle satışına cazip bir teklif karşısında onay vereceği kaydedildi.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:29
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