 Raporlara bakmalı – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Raporlara bakmalı

    Raporlara bakmalı

    MHK Başkanı , derbi cezaları ile ilgili konuştu: Temsilci raporlarını görmeden yorum yapmak hiç doğru değil.

    TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı , TRT Spor'da Beşiktaş-Fenerbahçe maçında verilen cezalar ile ilgili açıklama yaptı. Cezalar için şu aşamada yorum yapmanın doğru olmayacağını savunan Namoğlu, "Açıklanan cezalar direkt olarak hakemlerle ilgili değil. Bir şey demek için temsilci raporlarını detaylıca bilmek gerekir. O maçta 4 temsilci vardı. Temsilci arkadaşların detaylıca yazdıkları raporlar vardı. Onlara bakmalı" yorumunu yaptı.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:15
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