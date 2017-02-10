Raporlara bakmalı
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, derbi cezaları ile ilgili konuştu: Temsilci raporlarını görmeden yorum yapmak hiç doğru değil.
TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, TRT Spor'da Beşiktaş-Fenerbahçe maçında verilen cezalar ile ilgili açıklama yaptı. Cezalar için şu aşamada yorum yapmanın doğru olmayacağını savunan Namoğlu, "Açıklanan cezalar direkt olarak hakemlerle ilgili değil. Bir şey demek için temsilci raporlarını detaylıca bilmek gerekir. O maçta 4 temsilci vardı. Temsilci arkadaşların detaylıca yazdıkları raporlar vardı. Onlara bakmalı" yorumunu yaptı.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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