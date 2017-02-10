 Kanarya non-stop – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Kanarya non-stop

    Kanarya non-stop

    Kanarya, maçının hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

    Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan, dar alanda pas organizasyonları ve yine dar alanda yapılan hücum defans organizasyonlarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertliler bugün saat 16.00'da Osmangazi Köprüsü üzerinden karayoluyla Bursa'ya hareket edecek.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:16
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