Kanarya non-stop

Kanarya, Bursaspor maçının hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan, dar alanda pas organizasyonları ve yine dar alanda yapılan hücum defans organizasyonlarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertliler bugün saat 16.00'da Osmangazi Köprüsü üzerinden karayoluyla Bursa'ya hareket edecek.