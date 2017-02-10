Kanarya non-stop
Kanarya, Bursaspor maçının hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan, dar alanda pas organizasyonları ve yine dar alanda yapılan hücum defans organizasyonlarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertliler bugün saat 16.00'da Osmangazi Köprüsü üzerinden karayoluyla Bursa'ya hareket edecek.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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