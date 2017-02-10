 ''Fener'i zor bir maç bekliyor'' – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    ''Fener'i zor bir maç bekliyor''

    ''Fener'i zor bir maç bekliyor''

    F.Bahçe'nin 'ndeki Rusya'dan rakibi 'da Teknik Direktör , sarı-lacivertli ekibi çözdüğünü belirtti.

    Norveç ekibi Haugesund'la 2-2 biten hazırlık maçı sonrası kulüp televizyonuna konuşan 48 yaşındaki çalıştırıcı, "F.Bahçe'den önce bir maçımız daha var. F.Bahçe hakkındaki her şeyi, Rusya'ya döndüğümüzde anlatacağız. Teknik ekibimiz hali hazırda F.Bahçe hakkında her şeyi biliyor" dedi.

    'SÜRPRİZ YAŞAYABİLİRLER'
    'ın yeni stadı Krasnodar Arena'yı yapan Türk inşaat şirketinin yönetim kurulu başkanı Bahattin Demirbilek, F.Bahçe'yi Rusya'da zor bir maçın beklediğini belirtti. Aynı zamanda Krasnodar'ın Fahri Başkan Yardımcısı da olan Demirbilek, "F.Bahçe bu maçtan sürprizle dönebilir" diye konuştu.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:21
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