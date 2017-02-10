''Fener'i zor bir maç bekliyor''
F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rusya'dan rakibi Krasnodar'da Teknik Direktör Igor Shalimov, sarı-lacivertli ekibi çözdüğünü belirtti.
Norveç ekibi Haugesund'la 2-2 biten hazırlık maçı sonrası kulüp televizyonuna konuşan 48 yaşındaki çalıştırıcı, "F.Bahçe'den önce bir maçımız daha var. F.Bahçe hakkındaki her şeyi, Rusya'ya döndüğümüzde anlatacağız. Teknik ekibimiz hali hazırda F.Bahçe hakkında her şeyi biliyor" dedi.
'SÜRPRİZ YAŞAYABİLİRLER'
Krasnodar'ın yeni stadı Krasnodar Arena'yı yapan Türk inşaat şirketinin yönetim kurulu başkanı Bahattin Demirbilek, F.Bahçe'yi Rusya'da zor bir maçın beklediğini belirtti. Aynı zamanda Krasnodar'ın Fahri Başkan Yardımcısı da olan Demirbilek, "F.Bahçe bu maçtan sürprizle dönebilir" diye konuştu.
'SÜRPRİZ YAŞAYABİLİRLER'
Krasnodar'ın yeni stadı Krasnodar Arena'yı yapan Türk inşaat şirketinin yönetim kurulu başkanı Bahattin Demirbilek, F.Bahçe'yi Rusya'da zor bir maçın beklediğini belirtti. Aynı zamanda Krasnodar'ın Fahri Başkan Yardımcısı da olan Demirbilek, "F.Bahçe bu maçtan sürprizle dönebilir" diye konuştu.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sahada olan sahada kalır
Toplam 1
Yorum
TFF_ arkadaşının emeğini çalıyorsun böyle arkadaşlık olur mu ?
- 3-4-3 sonum olur!
Toplam 1
Yorum
ah be hoca ah adam sistemi bile bilmiyor o sistemin amacı kanat forvetler geri gelmesin diye onların boşluğunu kalabalık ortasaha ve 3 stoperle kapatmak!
- Caner'i göndermekle iyi ettim
Toplam 1
Yorum
swe aziz yıldırım bu kadar komplike bir cümle kuramaz
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