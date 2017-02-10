''Federasyon bir an önce anlaşmalı''
F.Bahçe'nin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer, ülke federasyonuyla, Futbolcular Birliği arasında yaşanan sorunların acil çözülmesini talep etti. Milli takım kaptanı olarak olayların merkezindeki Kjaer, federasyonun bir an önce anlaşma yoluna giderek, sponsorluk gelirlerini hak eden futbolcuları mağdur etmemesini istedi.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Van Persie'nin cezası belli oldu
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
- ''Bize verilen cezalar fazla''
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
- ''Advocaat’la işim olmaz!''
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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