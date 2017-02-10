 ''Federasyon bir an önce anlaşmalı'' – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    ''Federasyon bir an önce anlaşmalı''

    ''Federasyon bir an önce anlaşmalı''
    F.Bahçe'nin Danimarkalı stoperi , ülke federasyonuyla, Futbolcular Birliği arasında yaşanan sorunların acil çözülmesini talep etti. Milli takım kaptanı olarak olayların merkezindeki Kjaer, federasyonun bir an önce anlaşma yoluna giderek, sponsorluk gelirlerini hak eden futbolcuları mağdur etmemesini istedi.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:22
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