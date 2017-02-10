F.Bahçe’ye derbiden üç ayrı para cezası

Beşiktaş'la Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan derbi maçta rakip takım taraftarlarına yönelik "hakareti" nedeniyle Van Persie'ye 3 maç ceza veren PFDK, sarı-lacivertli kulübe de ceza kesti.

Kurul, taraftarının neden olduğu "saha olayları" nedeniyle 15 bin TL ile cezalandırdığı sarı-lacivertli kulübe ayrıca taraftarının "çirkin ve kötü" tezahüratından dolayı 2 bin 500 TL, yine taraftarlarınca merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 35 bin TL ceza uyguladı. Toplam para cezası 52 bin 500 TL'yi buldu.