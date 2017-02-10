Caner'i göndermekle iyi ettim
F.Bahçe'de eski teknik direktör Vitor Pereira'ya küfrettiği için kadro dışı kalan, daha sonra da Başkan Aziz Yıldırım'ın kararıyla takımdan gönderilen Caner Erkin'in, kupadaki derbide soyunma odası koridorlarında ettiği küfürler sarı-lacivertli camiada şaşkınlığa yol açmıştı.
Bazı yöneticilerin, 'Caner nasıl bu hareketleri yapar?' sorusunu Başkan Yıldırım'a yönelttiği; "Koridorda takımın yanına gelmesi sadece şovdu. Sonra gerçek Caner ortaya çıktı. Hangi futbolcuya sorsanız 'en çok abartan kim?' diye, hepsi 'Caner' der... Onu göndermekle ne kadar iyi ettiğim ortada" şeklinde yanıt aldığı belirtildi.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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