 Caner'i göndermekle iyi ettim – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Caner'i göndermekle iyi ettim

    Caner'i göndermekle iyi ettim

    F.Bahçe'de eski teknik direktör Vitor Pereira'ya küfrettiği için kadro dışı kalan, daha sonra da Başkan Aziz Yıldırım'ın kararıyla takımdan gönderilen 'in, kupadaki derbide soyunma odası koridorlarında ettiği küfürler sarı-lacivertli camiada şaşkınlığa yol açmıştı.

    Bazı yöneticilerin, 'Caner nasıl bu hareketleri yapar?' sorusunu Başkan Yıldırım'a yönelttiği; "Koridorda takımın yanına gelmesi sadece şovdu. Sonra gerçek Caner ortaya çıktı. Hangi futbolcuya sorsanız 'en çok abartan kim?' diye, hepsi 'Caner' der... Onu göndermekle ne kadar iyi ettiğim ortada" şeklinde yanıt aldığı belirtildi.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:40
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