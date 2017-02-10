''Ben bu camiaya aitim''
Volkan Demirel, Fenerbahçe'yle nikah tazelemeye hazır. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli kaleci, gelen tekliflere kapıyı kapattı. 35 yaşındaki file bekçisi, "Benim için sözleşme dediğin 5 dakikalık iş. Rakam konuşmam bile. Ben bu camiaya aitim" diye konuştu.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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