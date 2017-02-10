 ''Ben bu camiaya aitim'' – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    ''Ben bu camiaya aitim''

    ''Ben bu camiaya aitim''
    , 'yle nikah tazelemeye hazır. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli kaleci, gelen tekliflere kapıyı kapattı. 35 yaşındaki file bekçisi, "Benim için sözleşme dediğin 5 dakikalık iş. Rakam konuşmam bile. Ben bu camiaya aitim" diye konuştu.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:25
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