 ''Akılları yeni başlarına geldi!'' – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    ''Akılları yeni başlarına geldi!''

    ''Akılları yeni başlarına geldi!''
    Affedilip takıma katılan Emenike ve Van der Wiel, geldiklerinden beri ilk kez bireysel antrenör Fatih Yıldız yönetiminde düzgün bir şekilde antrenman yapıyorlar. Verilen talimatları eksiksiz yerine getiren ikili için Yıldız'ın, "Bir veriyorum, üç yapıyorlar" ifadesini kullandığı öğrenildi. Yönetim ve teknik heyette ve için, "Akılları başlarına geldi" yorumlarının yapıldığı bildirildi.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:25
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