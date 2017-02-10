''Akılları yeni başlarına geldi!''
Affedilip takıma katılan Emenike ve Van der Wiel, geldiklerinden beri ilk kez bireysel antrenör Fatih Yıldız yönetiminde düzgün bir şekilde antrenman yapıyorlar. Verilen talimatları eksiksiz yerine getiren ikili için Yıldız'ın, "Bir veriyorum, üç yapıyorlar" ifadesini kullandığı öğrenildi. Yönetim ve teknik heyette Emenike ve Van der Wiel için, "Akılları başlarına geldi" yorumlarının yapıldığı bildirildi.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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