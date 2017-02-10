19 günde 3 bin 900 kilometre

Fenerbahçe, Bursa maçıyla birlikte yoğun bir fikstüre giriyor.

Sarı-lacivertliler, yarın başlayacak ve 1 Mart'ta sona erecek maç trafiğinde 19 günde kara yolu ve hava yoluyla 3 bin 900 kilometre mesafe kat edecek. Kanarya, bu süre zarfında 6 maça çıkacak ve bu 6 karşılaşmanın 4 tanesi deplasmanda olacak.



6 MAÇIN 4'Ü DEPLASMANDA



-Bursaspor-F.Bahçe Süper Lig

-Krasnodar -F.Bahçe Avrupa Ligi

-F.Bahçe -Kasımpaşa Süper Lig

-F.Bahçe -Krasnodar Avrupa Ligi

-G.Antep -F.Bahçe Süper Lig

-Kayseri-F.Bahçe Türkiye Kupası