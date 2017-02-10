 19 günde 3 bin 900 kilometre – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    19 günde 3 bin 900 kilometre

    19 günde 3 bin 900 kilometre

    , Bursa maçıyla birlikte yoğun bir fikstüre giriyor.

    Sarı-lacivertliler, yarın başlayacak ve 1 Mart'ta sona erecek maç trafiğinde 19 günde kara yolu ve hava yoluyla 3 bin 900 kilometre mesafe kat edecek. Kanarya, bu süre zarfında 6 maça çıkacak ve bu 6 karşılaşmanın 4 tanesi deplasmanda olacak.

    6 MAÇIN 4'Ü DEPLASMANDA

    -Bursaspor-F.Bahçe Süper Lig
    -Krasnodar -F.Bahçe Avrupa Ligi
    -F.Bahçe -Kasımpaşa Süper Lig
    -F.Bahçe -Krasnodar Avrupa Ligi
    -G.Antep -F.Bahçe Süper Lig
    -Kayseri-F.Bahçe Türkiye Kupası
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:19
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