19 günde 3 bin 900 kilometre
Fenerbahçe, Bursa maçıyla birlikte yoğun bir fikstüre giriyor.
Sarı-lacivertliler, yarın başlayacak ve 1 Mart'ta sona erecek maç trafiğinde 19 günde kara yolu ve hava yoluyla 3 bin 900 kilometre mesafe kat edecek. Kanarya, bu süre zarfında 6 maça çıkacak ve bu 6 karşılaşmanın 4 tanesi deplasmanda olacak.
6 MAÇIN 4'Ü DEPLASMANDA
-Bursaspor-F.Bahçe Süper Lig
-Krasnodar -F.Bahçe Avrupa Ligi
-F.Bahçe -Kasımpaşa Süper Lig
-F.Bahçe -Krasnodar Avrupa Ligi
-G.Antep -F.Bahçe Süper Lig
-Kayseri-F.Bahçe Türkiye Kupası
6 MAÇIN 4'Ü DEPLASMANDA
-Bursaspor-F.Bahçe Süper Lig
-Krasnodar -F.Bahçe Avrupa Ligi
-F.Bahçe -Kasımpaşa Süper Lig
-F.Bahçe -Krasnodar Avrupa Ligi
-G.Antep -F.Bahçe Süper Lig
-Kayseri-F.Bahçe Türkiye Kupası
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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