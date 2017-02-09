 PFDK CEZA Van Persie'nin cezası belli oldu" />
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    'nin cezası belli oldu

    Van Persie'nin cezası belli oldu

    PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş - Fenerbahçe maçındaki olayların ardından alınan kararları açıkladı.

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş derbisindeki disiplinsiz davranışlarından dolayı Fenerbahçeli Robin 'ye 3 maç ceza verdi.

    Robin Van Persıe'nin, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.

    Hollandalı futbolcuya çok tartışılan şort hareketi nedeniyle herhangi bir ceza kesilmedi.

    HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?
    PFDK'dan 3 maç ceza alan Robin sarı-lacivertlilerin Spor Toto Süper Lig'in 20,21 ve 22. haftalarında oynayacağı Spor Toto Süper Lig müsabakalarında formasından ayrı kalacak. Van Persie bu süreçte Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor maçlarında forma giyemeyecek.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:19
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