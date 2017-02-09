Van Persie'nin cezası belli oldu
PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş - Fenerbahçe maçındaki olayların ardından alınan kararları açıkladı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş derbisindeki disiplinsiz davranışlarından dolayı Fenerbahçeli Robin van Persie'ye 3 maç ceza verdi.
Robin Van Persıe'nin, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.
Hollandalı futbolcuya çok tartışılan şort hareketi nedeniyle herhangi bir ceza kesilmedi.
HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?
PFDK'dan 3 maç ceza alan Robin Van Persie sarı-lacivertlilerin Spor Toto Süper Lig'in 20,21 ve 22. haftalarında oynayacağı Spor Toto Süper Lig müsabakalarında formasından ayrı kalacak. Van Persie bu süreçte Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor maçlarında forma giyemeyecek.
Robin Van Persıe'nin, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.
Hollandalı futbolcuya çok tartışılan şort hareketi nedeniyle herhangi bir ceza kesilmedi.
HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?
PFDK'dan 3 maç ceza alan Robin Van Persie sarı-lacivertlilerin Spor Toto Süper Lig'in 20,21 ve 22. haftalarında oynayacağı Spor Toto Süper Lig müsabakalarında formasından ayrı kalacak. Van Persie bu süreçte Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor maçlarında forma giyemeyecek.
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Persie doktora gitsin!
Toplam 23
Yorum
Düsseldorf'lu Yarin öbürgün Gs'nin basina gelecek bir olayda diyer 2 takimda fikrini (!) söyleyecek ! Bu seferde sanane,bana ne, o'nane' ler baslayacak !
- Van Persie'nin cezası belli oldu
Toplam 26
Yorum
SÜPER_FENER DEMEKKİ BU ÜLKEDE RAKİP TAKIMIN DEFANS OYUNCUSU TARAFINDAN FAULLE DURDURULUP SONRADA SOKAK SERSERİSİ GİBİ SALDIRILAN OYUNCUYADA CEZALANDIRI
- Oyuncakları da kurtardı
Toplam 15
Yorum
.... GS DÜŞMANI HAKEMLER,C. KAKIR, H. GÖKÇEK, B. YILDIRIM,KALKAVAN VS.
Van Persie'nin cezası belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.