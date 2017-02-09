 ''Van Persie anlaştı'' – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    ''Van Persie anlaştı''

    ''Van Persie anlaştı''
    Hollanda basını, 'nin Brezilya'ya transfer olacağı iddialarını yineledi. Çıkan haberlerde, Fenerbahçeli yıldızın 'nun şartlarını kabul ettiği belirtildi. Kanarya ise yıldızı satmayı düşünmüyor.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:32
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