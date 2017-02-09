 Sabıkası kabarık! – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Sabıkası kabarık!

    Sabıkası kabarık!
    F.Bahçe'de Van Persie, TV görüntüleri ile 'ya verilen ilk isim değil. (2008-09) Emre Belözoğlu: Cangele'ye boğaz kesme hareketi, 1 maç ceza. (2009-10) Bilica: G.Saray maçı öncesi Arda'ya tokat, 3 maç ceza. Volkan Demirel: G.Saray taraftarına karşı edep yerini tutma, 3 maç ceza. (2013- 14) Meireles: G.Saraylı Sabri'ye bakarak cinsel organını tutma, 4 maç ceza.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:33
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