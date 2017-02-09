''RVP ve Lens müthiş''
Fenerbahçe’nin yıldız basketbolcusu Udoh, taraftarların sorularını yanıtladı. ABD’yi oyuncu, futbol takımında en çok iki Hollandalı ismi beğendiğini ifade etti.
Udoh, Euroleague kupasını kazanmayı istediğini, blok yapmayı smaç basmaktan daha çok sevdiğini de söyledi. Tecrübeli oyuncu sohbeti Atatürk hakkında kitaplar okuduğunu söyleyerek bitirdi.
POTADA HEDEF 5'TE 5
THY Euroleague'de sırasıyla Panathinaikos, Unics Kazan, Galatasaray ve CSKA Moskova'yı deviren Fenerbahçe yarın Darüşşafaka ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler 5. galibiyeti elde edip ilk 3 hedefini kovalayacak.
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:40
- Mosturoğlu'ndan Orman'a cevap
Toplam 30
Yorum
PASCAL OLAYI Beşiktaş P..Nouma'yı 7 ay futboldan men cezası aldıktan sonra gönderdi. Madem oynatamayacağım neden para ödeyeyim dedi. BJK,Tatlı su kurnazı
- Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü!
Toplam 50
Yorum
3büyükler [BEŞİKTAŞ] [GALATASARAY] [TRABZONSPOR] DAN BAŞKA 3 BÜYÜK YOKTUR !!! KIAYANETE KADARDA BU BÖLE ARTIK !
- Gidenler uçuyor
Toplam 19
Yorum
UltraArslan Biz uçamayız.. Yaş ortalaması 33 olan Oyuncular var.. Sabri, Chedjou, Hakan Balta, De Jong, Podolski, Snejder bunlara uçamazsın .....
''RVP ve Lens müthiş'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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