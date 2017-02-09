 ''RVP ve Lens müthiş'' – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    ''RVP ve Lens müthiş''

    ''RVP ve Lens müthiş''

    ’nin yıldız basketbolcusu Udoh, taraftarların sorularını yanıtladı. ABD’yi oyuncu, futbol takımında en çok iki Hollandalı ismi beğendiğini ifade etti.

    Kanarya'nın pota altındaki büyük gücü Ekpe Udoh, sarı-lacivertli taraftarlarla Twitter üzerinden sohbet etti. ABD'li yıldız "Basketbolu burada bırakacağımı düşünüyorum" müjdesiyle başladığı konuşmasında Euroleague'de en çok Real Madrid ve CSKA maçlarında keyif aldığını söyledi. Udoh'a "Futbol takımında en beğendiğim isimler kim?" sorusu da yöneltildi. 29 yaşındaki pivot "Robin van Persie ve Jeremain Lens" yanıtını verdi. Udoh, "'nin hayatındaki etkisi ne?" şeklinde soruya verdiği cevapla taraftarı mest etti: "Yeni bir ailem oldu"

    Udoh, Euroleague kupasını kazanmayı istediğini, blok yapmayı smaç basmaktan daha çok sevdiğini de söyledi. Tecrübeli oyuncu sohbeti Atatürk hakkında kitaplar okuduğunu söyleyerek bitirdi.

    POTADA HEDEF 5'TE 5
    'de sırasıyla Panathinaikos, Unics Kazan, Galatasaray ve CSKA Moskova'yı deviren Fenerbahçe yarın Darüşşafaka ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler 5. galibiyeti elde edip ilk 3 hedefini kovalayacak.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:40
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