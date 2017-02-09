''Oynayacak kupa bulamazsın!''
Fenerbahçe Asbaşkanı, “Sen o kupaya ‘Süt Kupası’ dersin, başkası başka bir kupa der. Sonrasında oynayacak kupa bulamazsın, bir gün gelir de o kupaya ihtiyaç duyarsın” dedi.
DAHA DA DEĞERLENİYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nın her geçen gün daha da değerlendiğini dile getiren Mosturoğlu, kupayı itibarsızlaştıracak açıklamalardan kaçınılması gerektiğini vurgularken, Türkiye Futbol Federasyonu'na da mesaj göndererek, "Fikret Orman sevk edilmiyorsa, demek ki Futbol Federasyonu, bu kupaya 'süt kupası' denildiği zaman değerinin düşmediğini düşünüyor" yorumunu yaptı.
TOSİC'İN SEVKİ ŞÜPHELİ
Beşiktaşlı Tosic'in 95/2 maddesinden sevkiyle ilgili şüphelerinin olduğunu kaydeden Şekip Mosturoğlu, "TFF; TV programlarının, sosyal medyanın, kamuoyunun tepkilerine göre belirlemeler yapıyor. Tosic'e görüntüden ceza verilemez. Ceza verilebilmesi için temsilcinin raporuna yazması gerekiyor. Futbolculara, kırmızı kart verildiğinde idari tedbir uygulanmaya başlar. Akredite alanlara girememesidir bu. 4. hakem, Tosic'in saha kenarında olduğunu uyardı. Hasan Çetinkaya, Tosic'in alanda olduğunu söyledi ve Tosic uzaklaştırıldı. Temsilci bunu hiç mi görmedi? Tosic'in üzerine hiç mi bakmadı? 95/2 bence yanlış olmuş. Temsilcinin raporu namusudur. Temsilci orada gördüyse akreditasyon kartını da görmesi lazımdı. Temsilci yeterli değilse TFF bu temsilciyle yollarını ayırmalı." yorumunu yaptı.
GÜNEŞ, KJAER İÇİN SEVK EDİLDİYSE AĞIR!
"Şenol Güneş sadece Kjaer'e yaptığı hareketle sevk edildiyse bence ağır olmuş. Yardımcısı Tamer Tuna'ya yaptığı daha ağır. Şenol Güneş'in Tamer Tuna'ya yaptığı hareket sportmenliğe aykırı değil mi?"
ORMAN'IN ÖZRÜNÜ KABUL EDİYORUM
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın yaşanan olaylar nedeniyle özür dilemesini de değerlendiren Şekip Mosturoğlu, "Ben Fenerbahçeli yönetici olarak Fikret Başkan'ın özrünü kabul ediyorum. Ancak futbolcular, camia ve kafası yarılan Hasan Çetinkaya kabul eder mi, bilemem. Türkiye çok önemli bir süreçten geçiyor. Beşiktaş ezeli rakibimiz ama ebedi dostumuz. Bu dönemler, şaka noktasında kalacak dönemler olmalı. Kavga boyutuna gelmemeli. Bu olaylarda payım varsa tıpkı Fikret Orman gibi ben de kendi adıma özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
FIFA KURALI VARSA BU GÖRÜNTÜDEN CEZA VERİLEMEZ
"Van Persie'nin pozisyonunda bence sarı karttan fazlası çıkmaz. Eğer TFF, 36'dan sevk etse görüntüleri delil olarak kullanamaz. Kullanamayacağı için de 41'den sevk ediyor. Emre Aşık ile Nobre arasında geçen bir hadise vardı. Uygun olmayan bir hareket yapmıştı Emre. Emre 3 maç ceza aldı, Tahkim kaldırdı. Van Persie'nin şu hareketi, sportmenliğe aykırı harekettir ve görüntüden sevk yapılamaz. Yan hakem 3-4 metreden görmüyor mu Van Persie'yi? Hakeme niye haber vermiyor? Sevk maddesi 41 değil, 36 olmalıydı. FIFA kurallarına göre bu görüntülerden Robin van Persie'ye ceza verilemez."
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:17
- Mosturoğlu'ndan Orman'a cevap
Toplam 30
Yorum
PASCAL OLAYI Beşiktaş P..Nouma'yı 7 ay futboldan men cezası aldıktan sonra gönderdi. Madem oynatamayacağım neden para ödeyeyim dedi. BJK,Tatlı su kurnazı
- Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü!
Toplam 50
Yorum
3büyükler [BEŞİKTAŞ] [GALATASARAY] [TRABZONSPOR] DAN BAŞKA 3 BÜYÜK YOKTUR !!! KIAYANETE KADARDA BU BÖLE ARTIK !
- Gidenler uçuyor
Toplam 19
Yorum
UltraArslan Biz uçamayız.. Yaş ortalaması 33 olan Oyuncular var.. Sabri, Chedjou, Hakan Balta, De Jong, Podolski, Snejder bunlara uçamazsın .....
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