 ''Oynayacak kupa bulamazsın!'' – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    ''Oynayacak kupa bulamazsın!''

    ''Oynayacak kupa bulamazsın!''

    Asbaşkanı, “Sen o kupaya ‘Süt Kupası’ dersin, başkası başka bir kupa der. Sonrasında oynayacak kupa bulamazsın, bir gün gelir de o kupaya ihtiyaç duyarsın” dedi.

    Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, FBTV'de yaptığı açıklamalarda, Fenerbahçe'ye elendikleri maçın ardından, "Çok önemli değil, bu süt kupası neticede" diyerek tepki çeken Başkanı Fikret Orman'ı eleştirdi. Mosturoğlu, "Sen o kupaya 'Süt Kupası' dersin, başkası başka bir kupa der. Sonrasında oynayacak kupa bulamazsın, bir gün gelir de o kupaya ihtiyaç duyarsın" şeklinde konuştu.

    DAHA DA DEĞERLENİYOR
    Ziraat Türkiye Kupası'nın her geçen gün daha da değerlendiğini dile getiren Mosturoğlu, kupayı itibarsızlaştıracak açıklamalardan kaçınılması gerektiğini vurgularken, Türkiye Futbol Federasyonu'na da mesaj göndererek, " sevk edilmiyorsa, demek ki Futbol Federasyonu, bu kupaya 'süt kupası' denildiği zaman değerinin düşmediğini düşünüyor" yorumunu yaptı.

    TOSİC'İN SEVKİ ŞÜPHELİ
    Beşiktaşlı Tosic'in 95/2 maddesinden sevkiyle ilgili şüphelerinin olduğunu kaydeden , "TFF; TV programlarının, sosyal medyanın, kamuoyunun tepkilerine göre belirlemeler yapıyor. Tosic'e görüntüden ceza verilemez. Ceza verilebilmesi için temsilcinin raporuna yazması gerekiyor. Futbolculara, kırmızı kart verildiğinde idari tedbir uygulanmaya başlar. Akredite alanlara girememesidir bu. 4. hakem, Tosic'in saha kenarında olduğunu uyardı. Hasan Çetinkaya, Tosic'in alanda olduğunu söyledi ve Tosic uzaklaştırıldı. Temsilci bunu hiç mi görmedi? Tosic'in üzerine hiç mi bakmadı? 95/2 bence yanlış olmuş. Temsilcinin raporu namusudur. Temsilci orada gördüyse akreditasyon kartını da görmesi lazımdı. Temsilci yeterli değilse TFF bu temsilciyle yollarını ayırmalı." yorumunu yaptı.

    GÜNEŞ, KJAER İÇİN SEVK EDİLDİYSE AĞIR!
    " sadece Kjaer'e yaptığı hareketle sevk edildiyse bence ağır olmuş. Yardımcısı Tamer Tuna'ya yaptığı daha ağır. Şenol Güneş'in Tamer Tuna'ya yaptığı hareket sportmenliğe aykırı değil mi?"

    ORMAN'IN ÖZRÜNÜ KABUL EDİYORUM
    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın yaşanan olaylar nedeniyle özür dilemesini de değerlendiren Şekip Mosturoğlu, "Ben Fenerbahçeli yönetici olarak Fikret Başkan'ın özrünü kabul ediyorum. Ancak futbolcular, camia ve kafası yarılan Hasan Çetinkaya kabul eder mi, bilemem. Türkiye çok önemli bir süreçten geçiyor. Beşiktaş ezeli rakibimiz ama ebedi dostumuz. Bu dönemler, şaka noktasında kalacak dönemler olmalı. Kavga boyutuna gelmemeli. Bu olaylarda payım varsa tıpkı Fikret Orman gibi ben de kendi adıma özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

    FIFA KURALI VARSA BU GÖRÜNTÜDEN CEZA VERİLEMEZ
    "Van Persie'nin pozisyonunda bence sarı karttan fazlası çıkmaz. Eğer TFF, 36'dan sevk etse görüntüleri delil olarak kullanamaz. Kullanamayacağı için de 41'den sevk ediyor. Emre Aşık ile Nobre arasında geçen bir hadise vardı. Uygun olmayan bir hareket yapmıştı Emre. Emre 3 maç ceza aldı, Tahkim kaldırdı. Van Persie'nin şu hareketi, sportmenliğe aykırı harekettir ve görüntüden sevk yapılamaz. Yan hakem 3-4 metreden görmüyor mu Van Persie'yi? Hakeme niye haber vermiyor? Sevk maddesi 41 değil, 36 olmalıydı. FIFA kurallarına göre bu görüntülerden Robin van Persie'ye ceza verilemez."
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:17
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