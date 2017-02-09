 Kuban maçı 28 TL – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Kuban maçı 28 TL

    Kuban maçı 28 TL
    'nin Kuban Krasnodar ile 16 Şubat'ta deplasmanda oynayacağı Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçının biletleri bu sabah satışa çıkacak. Ülker Stadı'ndaki kombine satış bölümünden satılacak sarı-lacivertli taraftarlara ayrılan biletlerin fiyatı 7 euro (yaklaşık 28 lira). Bilet alacak taraftarların pasaport fotokopisi ve seyahat bilgilerini ibraz etmesi şart.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:36
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