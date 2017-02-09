Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü!
Fenerium, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri karşılaşmada gol atan Robin van Persie için tişört yaptı.
Fenerium'un resmi Twitter hesabı, tişörtlerin Cuma günü mağazalarda olacağını duyurdu.
Fenerbahçe internet sitesinden de bir açıklama yayınladı. İşte o açıklama:
Türkiye kupası son 16 turunda oynadığımız maçta golümüzü atan Robin Van Perise' nin ikonik fotoğraf karesinin yer aldığı tişörtler 10 Şubat Cuma gününden başlayarak öncelikli olarak www.fenerium.com.tr ve stadyum mağazaları, daha sonra da tüm Türkiye'deki Fenerium mağazalarında satışta olacak.
Taraftarlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda üretilen sınırlı sayıdaki RVP Kupa Tişörtlere ulaşmak isteyen tüm taraftarlarımız www.fenerium.com.tr internet satış sitesi ve Fenerium mağazalarına davetliler.
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:02
- Mosturoğlu'ndan Orman'a cevap
Toplam 30
Yorum
PASCAL OLAYI Beşiktaş P..Nouma'yı 7 ay futboldan men cezası aldıktan sonra gönderdi. Madem oynatamayacağım neden para ödeyeyim dedi. BJK,Tatlı su kurnazı
- Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü!
Toplam 50
Yorum
3büyükler [BEŞİKTAŞ] [GALATASARAY] [TRABZONSPOR] DAN BAŞKA 3 BÜYÜK YOKTUR !!! KIAYANETE KADARDA BU BÖLE ARTIK !
- Gidenler uçuyor
Toplam 19
Yorum
UltraArslan Biz uçamayız.. Yaş ortalaması 33 olan Oyuncular var.. Sabri, Chedjou, Hakan Balta, De Jong, Podolski, Snejder bunlara uçamazsın .....
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