 Fener potada rahat – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Fener potada rahat

    Fener potada rahat
    , FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 12. hafta maçında Polonya'nın Wisla Can-Pack takımını 71-60 mağlup etti. İlk çeyreği 19-18 geride geçen Kanarya, devreyi 35-30, 3. çeyreği ise 57-42 önde geçip 9. galibiyetine imza attı. Eurocup 8'li finalde ise AGÜ, Girona'ya 71-63 yenildi. Rövanş 15 Şubat'ta.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:57
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