F.Bahçe'den TFF'ye istifa çağrısı
Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, TFF'nin Fenerbahçe'ye verdiği cezaları sert bir şekilde eleştirdi.
Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, A spor yorumcusu olan eski Fenerbahçeli futbolcu İlker Yağcıoğlu'nu arayarak "Cezalardan dolayı Hüsnü Güreli'yi tebrik ederim. Bugünden sonra TFF'de, yönetim kurulunda ve kurullarda görev yapan kendini Fenerbahçeli hisseden herkes istifa etmeli ve bu TFF yönetimini protesto etmeli" kullandı.
Mahmut Uslu'nun bu sözleri ile Nihat Özdemir ve kurullarda görev yapan diğer Fenerbahçelileri kastettiği belirtiliyor.
Uslu bu konuda detaylı bilgi vermekten kaçınırken sarı lacivertli kulübün, sert bir tepki ile cezaları kınaması bekleniyor.
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:42
- Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü!
Toplam 130
Yorum
işte böyle yakışır, ahlaksızlığa ödül (pantolonun içine elini sok, karıştır. dilinle ahlaksız mesaj ver)
- Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama!
Toplam 12
Yorum
nebi haksız verilen bir ceza zaten hala neyin tartışmasını yapıyorsuz fenerli futbolcuları ve hakem yönetimini gördük
- ''Bize verilen cezalar fazla''
Toplam 10
Yorum
mevlut şampiyonun lig başında belirlendiği bu kadar açıksa bu tiyatroya FB figüran olmasın çekin takımı ligden...
F.Bahçe'den TFF'ye istifa çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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