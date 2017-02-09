 F.Bahçe Touron’a set vermedi – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    F.Bahçe Touron’a set vermedi

    F.Bahçe Touron’a set vermedi
    Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda , Polonya'nın takımını 3-0 yendi. 84 dakika süren maçın setleri; 25-15, 25-20 ve 26-24 bitti. D Grubu'nda ise Vakıfbank, Dresdner'i 3-0 yenip zirvedeki yerini korudu. Challenge Kupası'nda ise Bursa BB, Slavia Bratislava'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:58
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