 ‘Çok iyi bir teklifti’ – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ‘Çok iyi bir teklifti’

    ‘Çok iyi bir teklifti’
    devre arası için 10 numaraya 'yu düşünmüştü. Ancak kulübü ayrılmasına izin vermemişti. Başarılı oyuncu "Burada kazandığımın 3 katını teklif ettiler. Ama transferim gerçekleşmedi" dedi.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:54
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