Bursa taktiği Been’den
Dick Advocaat'ın Krasnodar'ı izlemeye gitmesi nedeniyle takımı çalıştıran Mario Been, Bursaspor karşısındaki oyun planlarını belirledi.
TOPÇU AVANTAJ!
Been'in ayrıca, Bursaspor'un yeni hocası Mutlu Topçu ile ilk maçını kazanmak isteyeceğini, bunun da 'büyük maçlarda hep iyi oynayan' kendileri için avantaj olacağı düşüncesinde olduğu öğrenildi. Bugünkü idmanda yer alması beklenen Advocaat, taktiğe son şeklini verecek.
DAR ALANDA ÇİFT KALE MAÇ
Sarı-lacivertliler, bir günlük aranın ardından Bursaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Krasnodar'ı izlemeye giden teknik direktör Dick Advocaat'ın yokluğunda, yardımcı antrenör Cor Pot yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maçlar yaptıkları bildirildi.
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:44
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Toplam 30
Yorum
PASCAL OLAYI Beşiktaş P..Nouma'yı 7 ay futboldan men cezası aldıktan sonra gönderdi. Madem oynatamayacağım neden para ödeyeyim dedi. BJK,Tatlı su kurnazı
- Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü!
Toplam 50
Yorum
3büyükler [BEŞİKTAŞ] [GALATASARAY] [TRABZONSPOR] DAN BAŞKA 3 BÜYÜK YOKTUR !!! KIAYANETE KADARDA BU BÖLE ARTIK !
- Gidenler uçuyor
Toplam 19
Yorum
UltraArslan Biz uçamayız.. Yaş ortalaması 33 olan Oyuncular var.. Sabri, Chedjou, Hakan Balta, De Jong, Podolski, Snejder bunlara uçamazsın .....
Bursa taktiği Been’den haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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