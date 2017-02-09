 Bursa taktiği Been’den – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Bursa taktiği Been’den

    Bursa taktiği Been’den

    Dick Advocaat'ın Krasnodar'ı izlemeye gitmesi nedeniyle takımı çalıştıran , karşısındaki oyun planlarını belirledi.

    'Gölge teknik direktör' denen Been'in Advocaat'a vereceği raporda, "Beşiktaş derbisindeki 11'le sahaya çıkabiliriz. Kilit oyuncuları Batalla. Onu durdurursak kazanırız" diyeceği bildirildi.

    TOPÇU AVANTAJ!
    Been'in ayrıca, 'un yeni hocası Mutlu Topçu ile ilk maçını kazanmak isteyeceğini, bunun da 'büyük maçlarda hep iyi oynayan' kendileri için avantaj olacağı düşüncesinde olduğu öğrenildi. Bugünkü idmanda yer alması beklenen Advocaat, taktiğe son şeklini verecek.

    DAR ALANDA ÇİFT KALE MAÇ
    Sarı-lacivertliler, bir günlük aranın ardından Bursaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Krasnodar'ı izlemeye giden teknik direktör Dick Advocaat'ın yokluğunda, yardımcı antrenör Cor Pot yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maçlar yaptıkları bildirildi.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:44
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