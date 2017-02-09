 Başını yaran yakalandı – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Başını yaran yakalandı

    Başını yaran yakalandı
    Beşiktaş derbisinde, İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'yı tribünden attığı cisimle başından yaralayan kişi görüntü kayıtları incelenerek yakalandı... "İ.S." isimli şahıs hakkında kasten yaralama ve spor alanlarında taşkınlık yapmaktan gerekli adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:38
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