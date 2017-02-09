 ''Bana ‘Umut’ deme'' – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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HEPSİ
    09 Şubat 2017, Perşembe
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    ''Bana ‘Umut’ deme''

    ''Bana ‘Umut’ deme''
    , Lig TV'nin Quiz programına ilginç açıklamalar yaptı. Seni en çok zorlayan futbolcu: Bana ters gelen futbolcu Umut Bulut'tur. Bir keresinde 'Yeter artık' koşma demiştim. Unutamadığın maç: Sevilla maçı. İdolün: Engin İpekoğlu ve Rüştü Reçber. En iyi golcü: Semih Şentürk. En beğendiğin futbolcu: Alex de Souza. En iyi kaleci: Neuer.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:38
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